Slovenský automobilový pretekár Matej Homola v Abú Zabí na druhom a štvrtom mieste

ABÚ ZABÍ 21. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský automobilový pretekár Matej Homola úspešne vykročil do kalendárneho roka 2018. Dvadsaťtriročný Bratislavčan obsadil v úvodných pretekoch seriálu TCR Middle East druhé a štvrté miesto a v celkovom hodnotení trojdielneho šampionátu figuruje na tretej pozícii.

Na okruhu Yas Marina v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch Homola štartoval do prvej jazdy na Volkswagene Golf GTi TCR DSG talianskeho tímu Pit Lane Competizioni z tretej priečky, ktorú si vyjazdil v piatkovej kvalifikácii. Štart sa mu vydaril a hneď sa dostal na 2. miesto.

„Mohol som ísť aj na čelo, no mal som tam pri jednom radení problém. Aj druhé miesto bolo fajn. Snažil som sa celé preteky držať Altoého, no na rovinkách a v rýchlych zákrutách mi utekal. Aj keď som ho v pomalej pasáži dobehol, nebolo možné zaútočiť,“ povedal Homola v tlačovej správe.

Slovenský pilot štartoval do druhej jazdy z ôsmeho miesta a čakalo ho množstvo predbiehania. „Nemal som šťastie pri výbere miesta pri mnohých útokoch, preto som išiel dopredu trochu pomalšie, ako som čakal. Potom som mal kontakt s Altoém a narušilo mi to geometriu prednej nápravy. Bojoval som, čo to dalo a napokon som bol na 4. mieste. Aspoň som získal solídnu porciu bodov a množstvo cenných skúseností. O týždeň nás čaká 2. kolo v Dubaji, tak verím, že aj tam nadviažem na tieto výsledky,“ dodal Homola.