Slovenský cyklista Michael Kolář z tímu Bora-Hansgrohe vo veku 25 rokov ukončil kariéru

PLZEŇ 24. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský cyklista Michael Kolář a člen nemeckého tímu Bora-Hansgrohe ukončil vo veku 25-rokov kariéru. Chce sa venovať rodine a iným veciam mimo cyklistiky, na ktoré dosiaľ nemal čas.

Svoje nečakané rozhodnutie oznámil verejnosti na tlačovej konferencii v nedeľu po spoločných majstrovstvách Česka a Slovenska v Plzni. Kolář na nich skončil tretí spomedzi slovenských jazdcov.

„Rozhodol som sa skončiť svoju profesionálnu kariéru. Trvala päť rokov a bola pekná. Dával som do toho všetko a veľa mi to aj zobralo. Najmä počas posledného roka som sa snažil robiť všetko pre progres, ale pokrok nejako neprichádzal. Tímovému manažérovi som oznámil, že ma to nebaví a nenapĺňa. Dohodli sme sa, že budem pokračovať v tíme v oblasti sponzoringu a starať sa o VIP hostí – sprevádzať ich po pretekoch a zabezpečovať im komfort, nech vidia do zákulisia. Ja budem mať viac voľného času pre seba, častejšie budem môcť byť s rodinou, ktorú mám v Kanade. Vidím to ako obrovskú príležitosť začať niečo mimo cyklistiky. Začať budovať svoj život. Chcem ísť touto cestou,“ skonštatoval Michael Kolář.

Rodák z Prahy, ktorý vyrastal v Toronte, odštartoval profesionálnu činnosť v roku 2012 v Dukle Trenčín. V rokoch 2014-2016 jazdil v tíme Tinkoff-Saxo. Podieľal sa aj na tituloch majstra sveta svojho krajana Petra Sagana.