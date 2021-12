Slovenský film z obdobia tragických 50. rokov s hviezdnym hereckým obsadením príde do kín na jar 2022

O polnoci z 13. na 14. apríla 1950 predstavitelia komunistického režimu začali likvidovať mužské kláštory v Česko-Slovensku a internovať mníchov do pracovných táborov. Udalosť, ktorú komunisti označovali krycím názvom Akcia K, v dôsledku svojej brutálnosti vošla do dejín ako tzv. Barbarská noc. Táto tragická etapa našej histórie sa stala tematickým východiskom nového slovenského koprodukčného filmu KRYŠTOF.

Kryštof (Mikuláš Bukovjan) je mladučký budúci novic, ktorý žije na konci 40. rokov minulého storočia v komunite mníchov v česko-nemeckom pohraničí. Do kláštora odišiel, aby utiekol pred svetom, teraz musí utekať, aby si zachránil holý život…

Foto: Bontonfilm

Kryštof odišiel k mníchom nielen pre svoju vieru v Boha, ale aj pre konflikty s otcom (Stanislav Majer) a politické pomery po februárovom prevrate. Popri mníšskom živote sa venuje prevádzačstvu – je posledným článkov v reťazi, ktorou sa prenasledovaní komunistickým režimom dostávajú cez hranice do Nemecka. Pri jednom z nočných návratov do kláštora sa stane svedkom brutálneho zásahu policajných zložiek proti skupine študentov utekajúcich za hranice a počas tej istej noci je zároveň zlikvidované aj spoločenstvo mníchov, v ktorom žil. Kryštof sa stáva štvancom, no v jeho beznádejnej situácii mu poskytne pomoc mladá žena Johana (Alexandra Borbély) na šumavskom statku. Jej rodina odmietla kolektivizáciu – otec spáchal samovraždu a brata poslali na nútené práce do bane. Johana ukryje Kryštofa vo včelíne, ale vo chvíli, keď obidvaja začínajú vnímať vzájomnú blízkosť, komunisti násilne zaberú jej hospodárstvo. Poslednou nádejou sa pre nich stáva prechod cez hranice, tie sú však už obsadené pohraničníkmi a vojakmi, odhodlanými na všetko…

Foto: Bontonfilm

„Diváci sa môžu tešiť na napínavý príbeh o úteku a láske, zasadený do atmosféry 50. rokov minulého storočia,“ odkazuje mladý slovenský herec Dávid Uzsák. Ten vo filme stvárnil postavu študenta Cyrila, ktorý akoby zázrakom prežil nočný policajný zásah proti emigrantom a spolu s Kryštofom uteká rozvrátenou, vysídlenou krajinou. Po boku menej známych, začínajúcich hercov si vo filme Kryštof zahrali aj mnohé populárne slovenské i české herecké tváre – Alexandra Borbély, Marek Geišberg, Marián Mitaš, Ľuboš Kostelný, Peter Šimun, Éva Bandor, Stanislav Majer, Eva Josefíková a ďalší.

Foto: Bontonfilm

Do jednej z kľúčových úloh obsadili tvorcovia slovenskú herečku Alexandru Borbélyovú, ktorá sa preslávila hlavnou rolou vo filme O tele a duši, nominovanom na Oscara. Vo filme Kryštof Alexandra stvárňuje ženu skúšanú osudom, ktorá hlavnému hrdinovi poskytne pomoc a ochranu, hoci ona sama je vo veľkom nebezpečenstve. „Johana je veľmi silná, nezávislá žena, ktorá musí po smrti svojho otca prevziať všetku prácu na rodinnom hospodárstve. Keď má však po svojom boku Kryštofa, prejaví sa aj jej krehká stránka,“ prezradila o svojej postave talentovaná herečka. Nakrúcanie bolo pre Alexandru podľa jej vlastných slov výzvou – herečka sa musela naučiť poháňať konský záprah, kosiť či šoférovať historické auto s pokazenými brzdami.

Foto: Bontonfilm

Okrem napínavého príbehu a strhujúcich hereckých výkonov diváci určite ocenia aj nádherné pohľady na slovenskú či českú prírodu. Kryštof sa natáčal v Štiavnických vrchoch, Novohradských horách, na Šumave, ale aj vo väčších mestách – v Liberci, Plzni či Prahe. Pôsobivú vizuálnu stránku filmu dopĺňa hudba oceňovanej slovenskej speváčky a skladateľky Kataríny Málikovej, ktorá za svoj debutový album získala tri ceny v súťaži Radio Head Awards a za svoj druhý album zase cenu novinárov na Radio Head Awards 2019.

Foto: Bontonfilm

Film s podtitulom „Obraz doby, v ktorej bol dobrý skutok najťažším zločinom“ rozpráva o temných udalostiach našej histórie, ktoré doposiaľ v slovenskej a českej kinematografii neboli takmer vôbec spracované, no na ktoré by sme ako národ nemali nikdy zabudnúť. „Kryštof je pripomienkou Akcie K a tragických 50. rokov, keď sa ľudia v Česko-Slovensku stali väzňami vo vlastnej krajine. Pripomienkou zabudnutých osudov našej nedávnej histórie, prejavov bezprávia a ,spustenej‘ železnej opony, ktorá zapríčinila smrť stoviek ľudí,“ hovorí režisér Zdeněk Jiráský, držiteľ Českého leva za filmPoupata. Tvorcovia by prostredníctvom mladých filmových hrdinov chceli tieto udalosti priblížiť aj najmladšej generácii.

Výnimočnú historickú drámu Kryštof si slovenskí diváci budú môcť vychutnať v kinách na jar roku 2022. Do slovenských kín ju prinesie distribučná spoločnosť BONTONFILM.

