Slovenský futbalista Filip Oršula podpísal zmluvu v českom Slovane Liberec

LIBEREC 8. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista Filip Oršula uspel na skúške v Slovane Liberec a s vedením českého klubu podpísal v stredu zmluvu na jeden rok s opciou. Informuje o tom oficiálna stránka účastníka tamojšej najvyššej súťaže Fortuna ligy.

Dvadsaťpäťročný krídelník (nar. 25. februára 1993), ktorý v minulosti prešiel aj mládežníckou akadémiou Manchestru City, nastúpil za juniorku severočeského tímu v nedeľňajšom prípravnom stretnutí proti pražskému mužstvu Bohemians 1905 a na víťazstve 5:0 sa podieľal jedným presným zásahom.

Naposledy pôsobil v Slovane

Oršula naposledy pôsobil v Slovane Bratislava, predtým hral aj za Spartak Myjava či nemecký MSV Duisburg. Za A-mužstvo SR dosiaľ nastúpil na dve neoficiálne stretnutia, v januári 2017 proti Ugande a Ligovému výberu Švédska.

Oršula, pochádzajúci zo Sebedražia v okrese Prievidza, prestúpil ešte v žiackom veku z Prievidze do Trnavy a následne sa presunul do mládežníckej akadémie anglického Manchestru City. Ako 16-ročný podpísal zmluvu v holandskom Enschede v miestnom FC Twente.

V ligovej tabuľke je ôsmy

V devätnástich rokoch sa dostal do anglického Wiganu, o rok neskôr do spomenutého nemeckého Duisburgu. Niekdajší mládežnícky reprezentant SR sa v roku 2014 vrátil do domoviny a obliekol si dres Spartaka Myjava, odkiaľ odišiel do Slovana Bratislava. Za „belasých“ hral od roku 2015 až do uplynulej sezóny.

„Po skončení zmluvy v bratislavskom klube prichádza Filip Oršula do Liberca ako voľný hráč,“ informuje oficiálny web českého klubu, ktorému po troch odohraných kolách patrí v ligovej tabuľke 8. miesto so 4 bodmi (bilancia: 1 – 1 – 1, skóre 3:3). Liberecký tím vedie od leta slovenský kouč Zsolt Hornyák.