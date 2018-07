Slovenský futbalový zväž angažoval siedmich profesionálnych rozhodcov, nadváha je neprípustná

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový zväz (SFZ) pristúpil k profesionalizácii rozhodcov, od júla zaradil do tejto skupiny prvých sedem arbitrov.

Sú nimi v abecednom poradí Martin Dohál (bydlisko Trenčianska Turná, 31 rokov), Filip Glova (Košice, 30), Ivan Kružliak (Bratislava, 34), Boris Marhefka (Banská Bystrica, 30), Bystrík Nemček (Dolný Kubín, 30), Michal Očenáš (Žilina, 27) a Peter Ziemba (Prešov, 29).

Každý rozhodca mal zamestnanie

„Vychádzame z toho, že futbal u nás hrajú v profesionálnych kluboch profesionálni hráči, logicky nám tam chýbal zásadný profesionálny činiteľ – rozhodca. Mali sme informácie z krajín, kde tento krok urobili už pred pár rokmi, teda z Anglicka, Talianska, Španielska, ale ich skúsenosti sa nedali len tak preklopiť k nám. Predsa len, sú tam iné ekonomické možnosti, iné zázemie, iné športové i spoločenské prostredie. Po vyhodnotení všetkých faktov sme sa však rozhodli pre tento, myslím si, že progresívny krok,“ cituje oficiálna internetová stránka Slovenského futbalového zväzu slová predsedu komisie rozhodcov SFZ Mariána Ružbarského k skutočnosti, prečo SFZ pristúpil k profesionalizácii skupiny arbitrov.

“Každý z chlapcov, ktorý dostal túto možnosť, mal svoje zamestnanie – obchodný zástupca, manažér v kozmetickej firme, logistik, manažér v reštaurácii, obchodný zástupca, konzultant v IT firme, policajt. Vychádzali sme z toho, že naša ponuka je lepšia. Jednak tým, že profesionálny rozhodca sa môže venovať výlučne futbalu, respektíve svojej práci v ňom. A potom aj možnosťou solídneho zárobku. Ponuku dostali chlapci do 35 rokov, pretože majú perspektívu desať – dvanásť rokov rozhodovať v najvyššej slovenskej súťaži, väčšina z nich cez listinu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) aj na medzinárodnom fóre. To je ďalšia výzva a ďalšia možnosť finančného bonusu,“ poznamenal ďalej M. Ružbarský.

Nižšia výplata kvôli chybám

Predseda komisie rozhodcov SFZ doplnil, ako to bude v prípade spomenutej sedmičky „profesionálov“ vyzerať v praxi: „Rozhodcovia budú zamestnancami Slovenského futbalového zväzu. K 1. júlu už podpísali štyria zmluvy, dvaja ich majú nachystané k 1. augustu a jeden k 1. septembru 2018. Ich mzda má tri časti – fixný základ, pohyblivú zložku a odmeny za zápasy. Prvá garantuje 900 eur, druhá by pri stopercentnom plnení povinností mala byť tiež nemenná – 600 eur, pri tretej je za zápas 680 eur v hrubom. Profesionálni rozhodcovia by mali byť v permanencii prakticky každý víkend, respektíve dvakrát do mesiaca v najvyššej súťaži, raz v II. lige a využívaní budú aj pri mládežníckych stretnutiach. Samozrejme, že pri obmedzení delegácií pre chyby sa im strhnú nejaké sumy a o ďalšiu čiastku prídu práve preto, že nebudú rozhodovať. K plneniu povinností patrí tréning, regenerácia či kontrola hmotnosti, nadváha je neprípustná.“

Profesionálni rozhodcovia podpisujú zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom na 3,5 roka. „Znamená to, že pri predpokladanej ´službe´ do naplnenia vekového limitu by to boli tri pracovné kontrakty. Dva mesiace pred koncom zmluvy budú informovaní o svojej budúcnosti, či dostanú na podpis dohodu na ďalšie obdobie alebo nie,“ skonštatoval ďalej predseda komisie rozhodcov SFZ. Ružbarský poznamenal, že tí arbitri, ktorí sa nedostali medzi „profesionálov“, reagovali pragmaticky. „Bola tam veková hranica, od ktorej sa odrážala možnosť perspektívy. Samozrejme, uprednostnenie napríklad lekárskeho povolania či výkonu policajnej služby zo strany rozhodcu nemohlo nikoho prekvapiť. Celkom racionálne sa tak vykryštalizovala táto skupina aj s potenciálnymi ďalšími kandidátmi.“

Počet profiarbitrov sa má zvýšiť

V súčasnosti figuruje v skupine profiarbitrov sedem rozhodcov, ich počet by sa mal navýšiť. „Radi by sme sa dostali na desať mužov. Vo výhľade sú Peter Kráľovič a Adam Somoláni, máme zmapovaných aj ďalších kandidátov. Podľa nás by desať profesionálnych rozhodcov na potreby špičkových slovenských súťaží malo stačiť. Pri tejto aktivite treba povedať, že aj komisia rozhodcov sa bude plne profesionalizovať. Vychádzame z rovnakej premisy, že pri zápase na tej najvyššej úrovni je potrebné, aby všetky zložky, ktoré ho zabezpečujú, mali požadovaný profesionálny level,“ dodal pre web SFZ Marián Ružbarský.