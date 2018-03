Slovenský hokej má šancu na druhú miestenku v Lige majstrov, rozhodne výsledok v Bielorusku

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová Tipsport liga má šancu získať druhú miestenku do Ligy majstrov 2018/2019. Stane sa tak iba vtedy, ak sa bieloruským šampiónom stane víťaz Kontinentálneho pohára Junosť Minsk.

Klub z hlavného mesta Bieloruska si triumfom v januárovom finále KP zabezpečil účasť v LM. Ako informovalo vedenie súťaže, v prípade majstrovského titulu pre Junosť nezíska Bielorusko druhú miestenku. Tá pripadne lige, ktorá je v „trojročnom“ rebríčku hokejových súťaží najvyššie z krajín, ktoré sa nepodieľali na založení LM. Je ňou práve slovenská Tipsport liga.

Už teraz má Slovensko garantované jedno miesto v Lige majstrov pre víťaza domácej súťaže. Ak by na základe splnených podmienok pripadla najvyššej slovenskej súťaži aj druhá miestenka, dostal by ju víťaz základnej časti. V prípade, ak bude totožný slovenský šampión a najúspešnejší klub po dlhodobej časti, kvalifikuje sa do LM 2018/2019 druhý tím po skončení základnej časti Tipsport ligy.

V bieloruskej extralige sa už začalo play-off. Tím Junosť Minsk figuroval na druhom mieste po hlavnej časti aj po nadstavbe, v prvom prípade za Soligorskom a v druhom za Grodnom. Vo štvrťfinále vyraďovačky hrá s Novopolockom a vedie 2:0 na zápasy.