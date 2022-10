Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda si doterajšími výkonmi v hlavnom kempe pýta miesto v zostave klubu NHL

Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda si doterajšími výkonmi v hlavnom kempe pýta miesto v zostave klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL v úvodnom zápase základnej časti sezóny 2022/2023. Dvadsaťdvaročný útočník má pred sebou záverečný prípravný duel a podľa Carol Schramovej z magazínu The Hockey News si v ňom môže zaistiť miestenku v prvom tíme „káčerov“.

„Regendu treba sledovať, v júni podpísal dvojcestný kontrakt na dva roky a odvtedy žiaril pri svojej premiére v Severnej Amerike. Po utorkovom trojbodovom výkone je najproduktívnejší hráč tímu so šiestimi bodmi v piatich dueloch. Na ľade vyčnieva so svojou impozantnou postavou. Ducks ho môžu poslať do tímu San Diego Gulls z AHL bez toho, aby ho museli zapísať na waiver listinu nechránených hráčov. Ak však v záverečnom prípravnom zápase podá ďalší dobrý výkon, môže si výrazne pomôcť v boji o miesto v zostave Ducks v úvodnom zápase sezóny,“ myslí si Schramová.