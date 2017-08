Slovenský lucky loser Lacko na US Open nezískal ani set, nad jeho sily bol Pair

NEW YORK 28. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský lucky loser z kvalifikácie Lukáš Lacko prehral za 95 minút 3:6, 2:6, 6:7 (5) s rovnako nenasadeným Francúzom Benoitom Pairom v pondelňajšom stretnutí 1. kola hlavnej súťaže dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny US Open v New Yorku (28. augusta – 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II).

Na esá Lacko zaostal 2:14 a premenil iba 1 zo 7 brejkbalov, zatiaľ čo jeho premožiteľ Paire zužitkoval 5 z 9 príležitostí na príjme.

Bol to premiérový vzájomný duel 29-ročného piešťanského rodáka Lacka, 120. v singlovom renkingu ATP, s nevyspytateľným 28-ročným Pairom (41., bol však už aj na 18. priečke). Francúz bude v 2. kole čeliť lepšiemu z duelu Mischa Zverev (Nem.-23) – Thai-Son Kwiatkowski (USA). Lacko dostal druhú šancu po tom, ako sa pre pretrvávajúce problémy s bedrom odhlásil Brit Andy Murray nasadený ako druhý.

V „main draw“ dvojhry mužov v areáli USTA Billie Jean King National Tennis Center v lokalite Flushing Meadows sa Lacko pridal ku krajanovi Norbertovi Gombosovi, ten bude v utorok čeliť srbskému niekdajšiemu dvanástemu hráčovi svetového rebríčka Viktorovi Troickému. V 1. kole kvalifikácie neuspel Jozef Kovalík, právo na štart nevyužili Martin Kližan a Andrej Martin.

Bývalý 44. muž hodnotenia Lacko bol na Majors štyrikrát v 3. kole hlavnej súťaže dvojhry, a to na melbournských Australian Open 2012 a 2017 a londýnskom Wimbledone 2012 a 2016. Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických síce počnúc debutovou sezónou 2010 ani raz nechýbal vo „veľkom pavúku“, nikdy však neprešiel 1. kolom. Zostáva to v platnosti.

US OPEN – DVOJHRA MUŽOV – 1. KOLO

Benoit Paire (Fr.) – Lukáš Lacko (SR) 6:3, 6:2, 7:6 (5) za 95 minút (30, 22, 43)