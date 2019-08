Slovenský „olympijský“ štvorkajak na svetovom šampionáte v Szegede splnil oba ciele

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek spoznal premožiteľa až v treťom štarte na majstrovstvách sveta rýchlostných kanoistov v maďarskom Szegede.

Pre spomenuté kvarteto to však nebolo žiadne sklamanie. V nabitom finále na päťstometrovej trati obsadilo tesne tretiu priečku a okrem bronzovej medaily vybojovalo pre Slovensko štyri olympijské miestenky.

Slováci boli najrýchlejší v semifinále

Slováci postúpili medzi deviatku najlepších lodí s najrýchlejším semifinálovým časom, ale v bojoch o cenné kovy si museli siahnuť na dno síl. V polovici trate figurovali až na siedmom mieste a na bronzovú pozíciu sa posunuli v záverečných metroch.

Štvrtých Rusov zdolali iba o štyri stotiny sekundy a tretiu priečku im potvrdila až cieľová fotografia. „Je to obrovská úľava. Bol by som spokojný aj so šiestym či siedmym miestom. Do poslednej chvíle sme nevedeli, že sme tretí. V závere som sa pozrel vedľa seba a videl som ďalšie dve lode na našej úrovni. Hovoril som si, že olympiádu máme zabezpečenú, ale našťastie nám to stačilo aj na bronz,“ opisoval Vlček.

Tridsaťsedemročný najskúsenejší muž zo slovenskej štvorice pridal do svojej zbierky už sedemnásty cenný kov zo svetových šampionátov. K desiatim zlatým a trom strieborným pridal najnovšie štvrtú bronzovú medailu. „Tento úspech radím vysoko, keďže je čoraz náročnejšie získať medailu. Bola to jedna z najťažších jázd, v závere som ledva pohyboval rukami, ale našťastie sme mali dostatočnú rýchlosť,“ pokračoval rodák z Komárna.

Dominanciu na 500 m trati potvrdili Nemci

Vlček má v lodi po svojom boku troch mladíkov. Jedným z nich je aj Adam Botek, ktorý donedávna tvoril úspešne duo s Petrom Gellem v disciplíne K2 na 1000 m. V príprave na MS však zamieril do štvorkajaka a hneď na prvom významnom podujatí sa tešil z medaily.

„Oproti semifinále nám lepšie vyšiel štart. Dvesto metrov pred cieľom sme sa všetci pohli, ako sme chceli, ale vo finiši to bolo veľmi vyrovnané, tak som si nebol istý, na akej pozícii sme skončili. Napokon sme boli tretí a dali sme darček k narodeninám Samovi Balážovi,“ hovoril Botek.

Po víťazstvách v rozjazde a v semifinále patrili Slováci k ašpirantom na cenný kov či celkový triumf. Dominanciu na päťstometrovej trati však potvrdili Nemci, ktorí získali už tretí titul svetových šampiónov v sérii. Druhí finišovali Španieli. „S Nemcami sa nedá nič robiť, sú extratrieda. Víťazia s obrovským prehľadom a nemajú žiadnu slabú stránku. Ak by sme sa aj všetci zlepšili, takisto by sme na nich nemali,“ objasnil Vlček.

Päť olympijských miesteniek pre Slovensko

Slovenská výprava si odnáša zo Szegedu päť olympijských miesteniek. Jednu vybojoval Peter Gelle v K1 na 1000 m a ďalšie štyri pridal spomínaný štvorkajak. Ani jeden z pretekárov však nemá istú letenku na budúcoročnú olympiádu. O definitívnej nominácii sa bude rozhodovať v priebehu nasledujúcej sezóny.

„Do Tokia sa chcem veľmi dostať. Musím ešte viac pridať v zimnej príprave. Dám do toho maximum, až kým neumriem,“ povedal odhodlane Botek, ktorého by v japonskej metropole rád doplnil aj Vlček. Ten nechýbal pod „piatimi kruhmi“ od Sydney 2000.

„Ak si udržíme výkonnosť, radi by sme súťažili v rovnakom zložení. Môžu však prísť zranenia alebo niekto výkonnostne vyskočí a potom sa môže niečo zmeniť,“ doplnil.