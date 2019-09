Slovenský pretekár Gonda mal víkend ako na hojdačke, na okruhu Catalunya sa dvakrát dostal do top 10

Slovenský motoristický pretekár Richard Gonda absolvoval počas uplynulého víkendu dva štarty v seriáli International GT Open. Na okruhu Catalunya neďaleko španielskej Barcelony sa rodák z Banskej Bystrice striedal s Holanďankou Beitske Visserovou, s ktorou sa dostali dvakrát do elitnej desiatky.

V sobotu skončilo BMW M6 GT3 vo farbách tímu Šenkýř Motorsport na siedmej priečke a v nedeľu bolo deviate.

Visserová posunula duo na siedmu priečku

V kvalifikácii na úvodné víkendové preteky obsadil Gonda ôsme miesto a v sobotu mu vyšiel výborne štart v daždivých podmienkach. Na chvíľu bol tretí, ale na schnúcom asfalte mu nefungovali ideálne pneumatiky a svoj úsek dokončil až na dvanástej priečke.

Visserová však po výmene pneumatík zrýchľovala a posunula slovensko-holandské duo na konečnú siedmu pozíciu. V nedeľu musel predviesť stíhaciu jazdu Gonda, ktorý dostal auto až na sedemnástej pozícii. Druhú polovicu pretekov zvládol výborne a finišoval na deviatom mieste.

Nedeľa priniesla dobrú naháňačku

„Víkend bol ako na hojdačke. V prvých pretekoch sa mi vydaril štart, ale vedel som, že na treťom mieste ma bude čakať peklo. Na to, aby sme boli vpredu, sme totiž nemali rýchlosť. Pre problém s pneumatikami bolo náročné vôbec udržať auto na trati. Následnou zmenou na hladké pneumatiky nám vyšla stratégia a Beitske sa rýchlo dostala do tempa. Nedeľa priniesla dobrú naháňačku. Je skvelý pocit, keď sa predierate vpred. Poriadne som na to tlačil a darilo sa mi bez veľkého zdržania získavať pozície. Beitske zvládla prvú časť a poriadne zamakal aj tím. Bol to náročný víkend, no nevzdali sme sa a opäť sme sa posunuli ďalej,“ uvádza sa vo vyjadrení 25-ročného Gondu v tlačovej správe jeho tímu.

Gonda s Visserovou figurujú v celkovom hodnotení šampionátu International GT Open na ôsmej priečke, no v tejto sezóne súťažili iba v šiestich z dvanástich pretekov. Záverečné kolo seriálu sa uskutoční 12. a 13. októbra v talianskej Monze, kde budú na programe tradične dva preteky.