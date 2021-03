Slovenský priekopník v ruskom futbale Hollý: Slováci proti Rusom nie sú bez šancí

Počas futbalového pôsobenia v Rusku okúsil život v Moskve, Severnom Osetsku, Dagestane či dokonca pri Kaspickom mori. Marek Hollý bol koncom 90. rokov minulého storočia slovenským priekopníkom v ruskom futbale. V rozhovore pre Webnoviny.sk priznal, že s napätím očakáva utorňajší duel proti Rusku, v ktorom bude fandiť Slovákom.

Slováci nebudú bez šancí

Pre futbalistov spod Tatier to bude tretie vystúpenie v kvalifikácii o postup na budúcoročný svetový šampionát v Katare. Aj keď to Rusi dotiahli na MS 2018 až do štvrťfinále, podľa Hollého mužstvo trénera Štefana Tarkoviča nebude v zápase v Trnave bez šancí na úspešný výsledok.

„Možno nemáme až taký široký káder ako Rusko, no máme silné mužstvo. Z pohľadu kvality sa naša základná jedenástka Rusom určite vyrovná. Očakávam preto vyrovnaný súboj,“ uviedol 47-ročný rodák z Martina.

Ako povedal, „zborná“ býva silná v každej kvalifikácii, i keď po rozpade ZSSR sa Rusi trošku spamätávali. „Ruská liga je dosť kvalitná. Je v nej dosť peňazí, mnoho legionárov… Viacerých už dokonca aj naturalizovali, napríklad Fernandesa z CSKA Moskva či Ariho z Krasnodaru,“ doplnil Hollý.

Dobré zázemie

Už keď v roku 1999 prišiel do Ruska, mali kluby odtiaľ v Európe silný cveng. Spartak Moskva pravidelne hrával skupinovú fázu Ligy majstrov a doma vyhrával väčšinu trofejí. Na kontinentálnej pohárovej scéne sa na prelome tisícročí darilo i Lokomotivu Moskva.

Vo veľkých kluboch už vtedy bolo dobré zázemie a mali dosť peňazí na to, aby boli konkurencieschopné aj mimo Ruska. „Tie kluby boli veľmi silné. Hlavne moskovské kvarteto CSKA, Spartak, Lokomotiv, Dinamo, plus ešte vtedy slávne Torpedo, ale to časom upadlo a skoro skrachovalo. V tom čase pomaličky začínal dvíhať rožky aj Zenit Petrohrad.“

Hollý začal štvorročnú anabázu v Rusku v tíme Lokomotiv Nižnij Novgorod, kam prestúpil z bratislavského Slovana. Presnejšie z B-tímu „belasých“. Bolo to v čase, kedy zastrelili predsedu klubu Jána Duckého, Slovan prišiel o podporu hlavného partnera SPP a finančne to v klube nebolo dobré.

„Niektorých hráčov, ktorí nechceli predĺžiť alebo upraviť zmluvy, preradili do béčka. Prišiel jeden ruský manažér a vytipoval si niekoľko hráčov. Ja spoločne s Rišom Högerom sme to skúsili a išli sme do Nižného Novgorodu,“ priblížil okolnosti odchodu do Ruska.