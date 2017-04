Slovenský priemysel je „preautomobilkovaný“, obáva sa exminister práce Mihál

BRATISLAVA 23. apríla (WebNoviny.sk) – Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce Ján Richter (Smer-SD) je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent. Povedal to v relácii V politike televízie TA3.

Dostať sa na takúto úroveň je reálne aj podľa nezaradeného poslanca Jozefa Mihála. „Vidím to reálne. Ekonomika sveta aj ekonomika európskych krajín je veľmi dobre našliapnutá. Naše automobilky dnes chrlia vyše milióna áut,“ povedal Mihál s tým, že to na seba naväzuje množstvo pracovných príležitostí najmä v subdodávateľských firmách.

Mihál tiež tvrdí, že sa treba pozerať dopredu a povedať si aj B – kto na týchto pracovných miestach pracuje, či sú to naši ľudia, cudzinci z EÚ alebo tretích krajín. Takisto sa treba pýtať aj to, aké platy dostávajú. Upozornil aj na fakt, že stále sú okresy, kde nezamestnanosť dosahuje 15 až 20 percent.

Richter priznal, že aj automobilka Kia požiadala o to, aby mohla zamestnať 50 cudzincov z tretích krajín. Ako dodal, momentálne ich žilinská automobilka nepotrebuje, chce si ale vyskúšať, do akej miery je toto cesta. Zároveň avizoval, že v pondelok bude mať rokovania aj s ďalšou automobilkou, Jaguarom Land Roverom. Chce s nimi hovoriť o špecifikácií ľudských zdrojov.

Bývalý minister práce Mihál sa obáva, že slovenský priemysel je „preautomobilkovaný“. Myslí si, že Slovensko by sa malo viac orientovať na segment služieb a nepreháňať to s podporou učňovských odborov a duálnym vzdelávaním. „Viac učňov, to nie je celkom správne, to možno bola cesta pred desiatimi rokmi. Toto je pozícia, ktorú majú druho, treťoligové krajiny, tam hádam nechceme byť,“ povedal Mihál.

Richter uviedol, že nemá záujem o to, aby na Slovensko prišla lacná pracovná sila z tretích krajín, obzvlášť, keď máme 150-tisíc nezamestnaných so stredoškolským vzdelaním, s ktorými sa dá pracovať. Takisto priznal, že si je vedomý digitalizácie a robotizácie, ktoré automobilový priemysel čakajú. „Celkom prirodzene budeme musieť rozmýšľať, čo s tými ľuďmi,“ povedal.

Podľa vlastných slov si takisto uvedomuje, že západné Slovensko je z pohľadu pracovnej sily vyčerpané a možnosti mobility sú tiež obmedzené. Trvá ale na tom, že hľadať zamestnanca v inej krajine môžeme, až keď nevieme na dané miesto zamestnať Slováka. Mihál vo svojej reakcii uviedol, že nerozumie, prečo vláda tak masívne podporila Land Rover a ustúpila z požiadavky, aby vyrástla fabrika na východe. Západné Slovensko je podľa neho vyčerpané aj preto, že ľudia odchádzajú pracovať do cudziny a výzvou je, aby sa vrátili späť.