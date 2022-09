Slovenský projekt InoCloud pomôže digitálnej transformácii Európy, hlási aj nové investície a personálne zmeny

Ďalší úspešný a inovatívny projekt, ktorý vznikol pod rukami Slovákov, hlási hneď niekoľko noviniek. Spoločnosť InoCloud úspešne napreduje a najnovšie ohlásila nielen novú investíciu, ale aj personálne zmeny na poste výkonného riaditeľa. Tento projekt reaguje na aktuálne výzvy, ktoré si vyžadujú nové a inovatívne riešenia. Týkajú sa pritom problémov, ktoré súvisia nielen s dátovými centrami, ale aj environmentálnymi, ekonomickými či energetickými výzvami.

O tom, že aktuálna aj očakávaná explózia nárokov na súčasné kapacity dátových centier z pohľadu elektrickej energie si vyžaduje nové inovatívne riešenia svedčia aj čísla. Podľa spoločnosti InoCloud sa spomínaná explózia týka primárne veľkých dát, IoT systémov, 5G sietí či miliárd sieťových zariadení. Tie totiž svojimi nárokmi v budúcnosti prekonajú súčasné kapacity dátových centier z pohľadu elektrickej energie a vytlačia z trhu firmy, ktoré nebudú tomuto trendu stíhať. Podľa prepočtov budú cloud systémy (pri ročnom náraste požadovaných kapacít o 15 %) spotrebovávať o 3 roky až 20 % celkovej svetovej spotreby elektriny. A ak sa nič nezmení, v roku 2040 sa táto spotreba vyšplhá až na 40 %, čo predstavuje neudržateľný rast. Navyše, európskym firmám chýbajú vlastné veľkokapacitné dátové centrá, keďže pri využívaní cloudových služieb sú častokrát odkázané na štáty mimo EÚ.

„Nárast emisií z CO2 z datacentier je viditeľný, keďže dnešné riešenia sú navrhnuté tak, že ak firma potrebuje veľkokapacitné datacentrum, musí si postaviť aj vlastnú elektráreň. V InoCloud sa snažíme tieto problémy riešiť, pričom klientom vieme ponúknuť nielen najmodernejšie dátové úložiská, ale aj inovatívne cloudové riešenia, bezkonkurenčný výpočtový výkon aj prevedenie v rýchlo rastúcich segmentoch umelej inteligencie, super počítačov a veľkých dát,“ opisuje Marián Boček, zakladateľ IPM Group a spoluzakladateľ fondu AVANEA.

POTREBNÁ „BARLIČKA“ PRE GLOBÁLNY TRH CLOUDOVÝCH RIEŠENÍ

Slovenský inovatívny projekt InoCloud, ktorý je súčasťou platformy IPM Group, vznikol v roku 2020. Jeho hlavným cieľom je pritom inovácia globálneho trhu cloudových riešení, a to prostredníctvom výstavby a úpravy veľkokapacitných dátových centier s využitím technológie Tachyum. InoCloud, okrem svojej revolučnej technológie, prinesie na trh aj kompletné softvérové zabezpečenie pre dátové centrá budúcnosti s univerzálnym využitím. Veľkým bonusom riešení tejto spoločnosti je pritom aj to, že InoCloud dátové centrá budú klientom vedieť ponúknuť nielen prelomový výpočtový výkon, ale aj ušetria veľké množstvo energie. Výsledkom tak bude lacnejšia dostupnosť umelej inteligencie, ale aj trvalá udržateľnosť z pohľadu spomínaných emisií.

NOVÉ INVESTÍCIE NA STOLE

InoCloud aktuálne ohlásil aj novú investíciu vo výške takmer 1 milión eur. Tú sa firme podarilo získať vďaka investičnému fondu AVANEA, ktorý je rovnako súčasťou slovenskej platformy IPM Group. Podľa slov Mariána Bočeka ide o ukážkový príklad fungovania tzv. C2C princípu, na ktorom IPM Group postavila svoju filozofiu.

„Našim hlavným cieľom je nielen finančná, ale aj strategická podpora firiem podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva, digitalizácie, dekarbonizácie, ale aj zdravotníctva. Vytvorili sme preto C2C platformu pod IPM Group, ktorá už dnes združuje desiatky inovatívnych firiem. Následne ich vzájomne efektívne prepája, pričom vďaka AVANEA fondu dokážeme vzájomne spojiť nielen samotné firmy medzi sebou, ale nájsť im aj vhodných investorov,“ vysvetľuje Marián Boček.

NA STOLIČKU VÝKONNÉHO RIADITEĽA SI SADOL TOMÁŠ MELIŠKO

Okrem novej investície InoCloud ohlásil aj ďalšiu, tentokrát personálnu, novinku. Tá sa týka zmien na poste výkonného riaditeľa spoločnosti. Po novom sa ním stal Tomáš Meliško, pričom na tejto pozícii vystriedal Slavomíra Pšenáka. „Z tejto novej kariérnej výzvy sa veľmi teším a som rád, že svojou prácou môžem prispieť pri riešení výziev dnešných dní. Je mi cťou pracovať po boku tých najväčších talentov v tomto odvetví a riešiť spolu s nimi jednu z najzásadnejších globálnych výziev vďaka našej výpočtovej platforme,“ uvádza Tomáš Meliško, nový výkonný riaditeľ spoločnosti InoCloud.

Tomáš Meliško má viac ako 10 rokov skúseností v oblasti firemnej stratégie a biznis developmentu. Pred nástupom do InoCloud participoval na tvorbe nových služieb a riešení pre HB Reavis, pričom pôsobil aj ako výkonný riaditeľ platformy Symbiosy so zameraním na smart riešenia v kanceláriách. Práve tu sa vo veľkej miere venoval nielen stratégii či korporátnym záležitostiam, ale aj technológiám na pracovisku a v oblasti nehnuteľností. Okrem toho pôsobil aj ako projektový manažér vo viedenskej Erste Bank a bol zodpovedný aj za rozvoj stratégie v medzinárodnej poradenskej firme Arthur D. Little v Prahe. Vyštudoval 2 školy v Anglicku: University of East Anglia a Imperial College v Londýne.

Tomáš Meliško. Foto: InoCloud

„Tomáš Meliško je pre túto pozíciu ako stvorený. Už viackrát preukázal svoje know-how a skvelé schopnosti, napríklad nadviazaním silnej spolupráce s tímom Tachyum, ktorý je založený na vzájomnej dôvere. Taktiež sa mu podarilo rozbehnúť viaceré obchodné, ale aj projektové development aktivity s InoCloud dátovými centrami v západnej aj strednej Európe,“ uzatvára Boček.

Informačný servis