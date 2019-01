Slovenský sánkar Ninis dosiahol najlepšie sezónne umiestnenie, prvenstvo zopakoval Pavličenko

SIGULDA 13. januára (WebNoviny.sk) – Rus Semion Pavličenko zopakoval svoje minuloročné prvenstvo na pretekoch mužov v seriáli Svetového pohára sánkarov 2018/2019 v lotyšskej Sigulde. Pavličenko zvíťazil v nedeľňajšej súťaži v 6. kole SP pred Rusom Alexandrom Gorbacevičom a Davidom Gleirscherom z Rakúska.

Výborne si počínal aj jediný slovenský zástupca Jozef Ninis, ktorý obsadil 5. miesto (v jednotlivých jazdách 5. a 9.), čo je jeho najlepšie umiestnenie v sezóne a zároveň druhý prienik do top 10 v aktuálnej zime (po 9. priečke v šprinte v Lake Placid, pozn.). Ninis potvrdil, že siguldská dráha mu sedí, v nedeľu ho 0,208 s delilo od pódia.

Líderstvo si drží Ludwig

V klasických pretekoch sa Jozef Ninis šiestykrát v kariére ocitol v prvej desiatke v rámci SP, navyše si v tejto disciplíne utvoril kariérne maximum (január 2019 – 5. v Sigulde, január 2018 – 7. v Sigulde, január 2014 – 8. v Sigulde, február 2012 – 10. v Sigulde, december 2012 – 10. v Sigulde, január 2018 – 10. v Lillehammeri). Celkovo dosiahol na úrovni SP jubilejný desiaty prienik do elitnej desiatky.

Na líderskej pozícii v poradí SP mužov neprišlo k zmene, hoci Nemec Johannes Ludwig skončil až dvanásty, ale so 473 bodmi sa udržal na čele. Ninis so 175 bodmi poskočil na 18. stupienok, Jakub Šimoňák sa so 14 bodmi nachádza na 44. a Marián Skupek s 3 bodmi na 51. priečke.

Slovensko si udržalo desiaty post

Víťazstvo v súťaži tímových štafiet si vybojovali sánkari Lotyšska. Domáce kvarteto v zložení Kendija Aparjodeová, Kristers Aparjods, Oskars Gudramovičs/Peter Kalninš zvíťazilo pred Rusmi a Nemcami. Lotyši boli po prvom i druhom úseku druhí, ale dvojica ich vytiahla na líderskú pozíciu.

Slovensko v 8-člennom štartovom poli nefigurovalo. V hodnotení SP štafiet vedie prvenstvo obhajujúce Nemecko s 355 bodmi, Slovensko si udržalo 10. post so 46. bodmi.