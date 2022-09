Slovenský spevák DUS SKY vydal prvý singel Vesmír, z pripravovaného albumu

O pozornosť vo vodách slovenskej hudobnej scény sa hlási spevák DUS SKY, ktorý však vo svete hudby nie je žiadnym nováčikom. Dlhé roky svoju lásku k hudbe prejavoval hraním na gitaru v niekoľkých kapelách. Od roku 2015 vsadil na kartu sólovej dráhy.

Podarilo sa mu zahrať si s Janou Kirschner aj so skvelou kapelou IMT Smile a v rámci workshopov aj s ich gitaristom, Tomášom Slávikom. Toho roku sa DUS SKY so svojou družinou tešili desiatkam live vystúpení, dokonca sa stali hlasom Slovak Food Truck Festu a svoje piesne, v rámci tohto projektu, doposiaľ, predstavili v 17 mestách.

Chalani aktuálne pracujú v štúdiu na debutovom albume a svetu ponúkajú ochutnávku prostredníctvom pilotného singla Vesmír.

Piesne o láske

Novinka vznikla ešte v roku 2019, pôvodne ako pomalá balada. Pieseň je oslavou priateľstva, muža a ženy, partnerstva.

„Skladba vyjadruje aj túžbu medzi dvoma ľuďmi a moc vesmíru a manifestácie. Ja osobne verím, ak má vesmír zasiahnuť, spojí presne tých, ktorých má v pravú chvíľu, na pravom mieste a vďaka správnemu nastaveniu myslenia a zbavenia sa strachu spolu prežijú a zvládnu všetko dobré, no aj zlé, ‚tak ver, že ak tie búrky prehrmia, ustojíme zradné more‘,” spieva hudobník vo svojej novej piesni.

https://www.youtube.com/watch?v=_jcYoA2eHmk

„Väčšinou moje piesne o láske vznikajú ako pomalé piesne, ale pred nahrávaním Vesmíru som si povedal, že by to mohlo znieť trošku svižnejšie. Napísal som ju pre vyjadrenie pocitov, nešlo o cielenú pieseň, ale slová sa akosi poukladali automaticky samy a mám ju veľmi rád,“ vysvetľuje DUS SKY a odhaľuje, že okrem hudby je taktiež autorom textu.

Videoklip s Miss Universe 2021

Finálny zvuk pieseň dostala vďaka Dušanovej kapele, ktorej súčasťou sú saxofonista Rudy Goga, piáno má pod taktovkou Tomáš Martínek a na bicie hrá Jožko Gergély. Nahrávala sa v štúdiu Randal Group Production a ruku k dielu priložili skvelí hudobníci Jimi Cimbala, Zoli Tóth a Ľubo Mazák.

„Vďaka produkcii skvelých ľudí a rovnako aj mojich hudobníkov, ktorým chcem ešte raz touto cestou poďakovať, sa pesnička dočkala zvuku, ktorá korešponduje s mojou predstavou akoby vo finále mala znieť, ale aj s textom,“ hovorí spevák.

Foto: archív DUS SKY.

Novinku Vesmír hudobník DUS SKY verejnosti ponúkol zverejnením videoklipu. Život, prostredníctvom obrazu, piesni vdýchli šikovní producenti Tibor Kuna, Matúš Zeťák a Adam Rohal.

Video bolo natočené v oblasti Kráľova pri Senci. „V tejto lokalite sme využili krásny barokovo- secesný most, Zálesie so svojím príjemným ramenom a okolím,“ približuje spevák. Nežnejšiu polovičku pri zásahu vesmíru v klipe stvárnila účastníčka Miss Universe 2021 Diana Gáliková a pánskeho zastúpenia sa zhostil samotný DUS SKY.

„S chalanmi spolupracujem dlhodobo, takže pre mňa sa jedná o osvedčenú produkciu. Chceli sme zachovať jednoduchosť obrazu, aby text a hudbu nepohltil, naopak vyzdvihol. Vo videu sa, bez akéhokoľvek zamotaného a preplácaného príbehu, míňajú dve duše, ktoré nakoniec vesmír spojí,“ dodáva k téme videa.

S dažďom v mieri

Okrem čerstvo vydaného Vesmíru sa priaznivci slovenskej hudby môžu, už čoskoro, tešiť aj na ďalšiu pieseň z pripravovaného albumu.

„Pesnička ‚S dažďom v mieri‘ je po hudobnej stránke dokončená a chystám sa na natočenie vizuálnej podoby. Nahraté sú aj ďalšie 3 piesne, nápadov je kopec, občas však času nie je toľko, koľko by človek potreboval,“ prezrádza DUS SKY hudobné plány. „Verím, že CD vyjde, najneskôr, v priebehu jari 2023 a ak sa vesmír spojí, vyjde aj skôr. V pláne máme aspoň 9 piesní, možno sa podarí aj okrúhlych 10, uvidíme,“ dodáva k téme pripravovanej štúdiovky.

Okrem hudobnej produkcie má spevák so svojou kapelou v pláne pokračovať v LIVE hraniach. „Momentálne hráme každý víkend, kalendár máme plný až do konca roka. Sme radi a vďační, že kultúra opäť funguje a ľudia majú chuť baviť sa a navštevovať podujatia,“ teší sa muzikant. „Ďalší plán je absolvovať pár koncertov s Kulyho Desmodom, s ktorými sme spojení hudobne, ale aj priateľstvom. Tak verím, že sa to udeje čoskoro,“ dopĺňa na záver.