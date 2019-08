Slovenský štvorkajak ostal neporazený aj po druhom štarte, do finále postúpil s najlepším časom

Dva štarty, dve víťazstvá. Taká je bilancia slovenského štvorkajaku na 500-metrovej trati na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede.

„Olympijská“ loď v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek vylepšila svoj štvrtkový výkon z rozjazdy a v sobotňajšom semifinále dosiahla najrýchlejší čas 1:19,83 min, keď triumfovala vďaka vynikajúcemu finišu.

Vo finiši zvýšili tempo

Slováci štartovali vo štvrtej dráhe a v prvej polovici pretekov mierne zaostávali za postupovou trojicou. Posledných 250 metrov však zvládli vynikajúco a postupne predstihli Srbov, Talianov aj domácich Maďarov, ktorým v cieli nadelili presne pol sekundy.

„Išli sme tak, ako sme si to naplánovali. Chceli sme vo finiši zvýšiť tempo a frekvenciu. Vedeli sme, že je to krátka disciplína, ale na posledných sto metroch sa to vždy láme. Sledoval som maďarskú posádku vo vedľajšej dráhe, postrážili sme si dobrý odstup a v závere som videl, že máme rýchlosť. Postupne sme ich dobiehali a vedel som, že ich predbehneme,“ zhodnotil Vlček.

Slovenské kvarteto zatiaľ v Szegede nepozná chuť prehry. Vo štvrtok ovládlo jednu z rozjázd, ale malo až štvrtý najlepší čas. Naopak, v sobotu sa ako jediné dostalo pod hranicu 1:20 min. „Víťazstvá nám určite pomáhajú z psychologického hľadiska. Víťazstvo malo význam aj preto, že budeme štartovať v dráhe číslo šesť. Tá by mala byť výhodná, keďže podľa predpovede bude fúkať vietor z ľavej strany. Vieme, že máme na to, aby sme urobili dobrý výsledok, ale potrebujeme minimálne zopakovať tento výkon a dokonca si myslím, že vieme ísť ešte lepšie,“ pokračoval 37-ročný pretekár.

V búrlivom prostredí sa nepočuli

V nedeľňajšom finále, ktoré bude na programe o 13.21 h, sa okrem Slovákov predstavia aj Nemci, Rusi, Maďari, Bielorusi, Portugalčania, Španieli, Česi a Francúzi. Z deviatich lodí si vybojuje až sedem miestenku na budúcoročné olympijské hry do Tokia.

„Cítime sa dobre, v lodi nám to kĺže. Každý pretekár chce medailu, ale uvidíme, ako to dopadne. Medzi favoritov vo finále budú patriť Nemci alebo Španieli, ale každá loď je silná a nikoho netreba podceniť,“ povedal „háčik“ Baláž, ktorý v nedeľu očakáva vynikajúcu atmosféru. „Už v semifinále sme sa od méty 200 metrov pred cieľom ani nepočuli, keďže bol na tribúnach veľký hluk. Vo finále tu bude určite ešte búrlivejšie prostredie,“ dodal.