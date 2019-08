Slovenský štvorkajak si vybojoval bronz, Peter Gelle postúpil do finále na kilometri

O prvú medailovú radosť slovenskej výpravy na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v maďarskom Szegede sa postaral štvorkajak mužov na 1000 m. Kvarteto Denis Myšák, Ákos Gacsal, Juraj Tarr, Gábor Jakubík si vybojovalo kov bronzovej hodnoty, keď v piatkovom A-finále na kilometrovej obsadilo 3. miesto s odstupom 1,65 s za víťaznými Nemcami.

Druhí boli Rusi, ktorí mali takmer sekundový odstup za najrýchlejšou loďou. Slováci na medzičase po 250 m ešte viedli, potom klesli na tretiu priečku a túto pozíciu si s prehľadom kontrolovali až do cieľa (2:50,44). V tejto disciplíne sa v Szegede nebojovalo o olympijské miestenky.

Slováci verili v zlato

„V kútiku duše som veril v zlato po stredajšej rozjazde a predchádzajúcich tréningoch. Máme však bronz a cení sa každá medaila. Na to, že mám 40 rokov, tak ma to teší. Chlapci sú možno trochu sklamaní, ale oni si to ešte majú kedy napraviť,“ uviedol najskúsenejší z bronzovej štvorice Juraj Tarr, ktorý pridal do svojej zbierky už desiaty cenný kov z MS: „Vzhľadom na to, že sme pred majstrovstvami sedeli v lodi poriadne trikrát za šesť týždňov, tak je to geniálny výsledok. Zdá sa mi, že oproti minulému roku je v Szegede náročnejšia konkurencia a prekvapili ma predovšetkým Rusi.“

V hre o medailu i olympijskú miestenku zostal kajakár Peter Gelle, ktorý úspešne zvládol semifinále K1 mužov na kilometri. V prvej jazde bol rýchlejší len Čech Josef Dostál, za ktorým Gelle (3:25,67) zaostal o 22 stotín sekundy. Reprezentant SR sa v sobotu o 12.14 h predstaví v A-finále.

Ladičová nenašla premožiteľku

Úspešné piatkové vystúpenie má za sebou Gabriela Ladičová obsadila konečné 10. miesto, v popoludňajšom B-finále C1 na 500 m nenašla premožiteľku, keď do cieľa prišla s výrazným náskokom v čase 2:09,17 min. Potom sa predstavila aj v semifinále kanoistiek na 200 m, v druhej jazde skončila piata (47,18) a v sobotu ju čaká B-finále.

Rovnako dopadla aj Ivana Mládková v III. semifinále K1 žien na 200 m, tiež ju klasifikovali na 5. mieste (40,32) a takisto bude v sobotňajšom B-finále bojovať o konečnú 10. pozíciu.

„Som veľmi sklamaná z tohto výkonu. Rozjazda mi nevyšla podľa predstáv, ale bola lepšia ako moje semifinálové vystúpenie. Necítim sa ideálne, možno z tepla. Dúfam, že do semifinále na 500 metrov sa dám dokopy, keďže to bude náročné. Mrzí ma dvojstovka, cítila som sa dobre aj na tréningoch. Budem bojovať. Mám však pocit, že mám menej síl ako v predchádzajúcich dvoch dňoch,“ poznamenala Mládková.