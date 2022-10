Slovenský súboj sa v NHL nekonal, Regenda chýbal v zostave Anaheimu a Černák si pripísal mínusku (video)

Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar sa dočkal prvého víťazstva s tímom New Jersey Devils v sezóne 2022/2023 v zámorskej NHL, „diabli“ v utorok zdolali Anaheim Ducks 4:2.

V drese „káčerov“ nenastúpil Pavol Regenda, ktorý bol zdravý náhradník rovnako ako jeho krajan Adam Ružička z Calgary Flames.

Obranca Erik Černák z Tampy Bay Lightning tiež stále čaká na prvý bod v ročníku, „blesky“ v utorok podľahli Philadelphii Flyers 2:3.

„Diabli“ s prvým triumfom v sezóne

Tatar odohral vo štvrtom útoku Devils 11:56 min s bilanciou dve strely na bránku a tri bodyčeky, no ani v treťom zápase sezóny nebodoval.

Klub z Newarku po dvoch prehrách zaznamenal prvý triumf. „Je to dobrý pocit. Bolo by ťažké, keby sme tu znova sedeli bez víťazstva. Opäť sme tvrdo bojovali a to je naša mentalita. Keď v tom budeme pokračovať, prídu ďalšie víťazstvá,“ povedal kapitán New Jersey Nico Hischier podľa oficiálneho webu profiligy.

Tréner Devils Lindy Ruff si pripísal 783. triumf v základnej časti NHL a dostal sa pred Ala Arboura na 5. mieste historického poradia.

Eakins vysvetlil Regendovu pauzu

Regenda sa prvýkrát nedostal na súpisku Anaheimu a tréner Dallas Eakins vysvetlil, že to nebolo pre jeho výkony.

„Doposiaľ nikdy nehral v Severnej Amerike. Prišiel sem a mal vydarený kemp, no prípravné zápasy sú iné ako súťažné. Naposledy bodoval, ale všetko sa tu deje rýchlo. Chceme si byť istí, že k nemu pristúpime správne. Teraz oddychoval, lebo sme hrali dvakrát v priebehu dvoch dní,“ uviedol kouč Ducks, ktorí prehrali tri z doterajších štyroch duelov sezóny.

S prehľadom najhoršie je na tom zatiaľ tím San Jose Sharks, ktorý má na konte päť prehier.

Tampa stratila náskok 2:0

Černák hral v utorok v prvom obrannom páre s Victorom Hedmanom, práve po jeho chybe padol napokon víťazný gól Flyers. Pripísal si preto mínusový bod, no zaznamenal aj dve strely, dva bodyčeky a dva bloky počas 21:04 min na ľade.

Steven Stamkos dvoma gólmi v presilovkách vybudoval Tampe náskok 2:0, napriek tomu utrpela tretiu prehru vo štvrtom zápase ročníka.

„Je to frustrujúce, toto stretnutie sme nemali prehrať, ale mali sme si z neho odniesť dva body. To sa však stáva, keď hráte 82 duelov. Nanešťastie, nám sa to teraz stáva často,“ skonštatoval kouč Lightning Jon Cooper. „Letci“ uspeli aj v treťom zápase pod trénerom Johnom Tortorellom.