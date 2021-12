Slovenský talent roka sa chce priblížiť Saganovi, má šancu na World Tour v tínedžerskom veku

V novinárskej ankete Športovec roka 2021 sa Martinovi Svrčekovi ušlo ocenenie určené najväčšiemu športovému talentu. Rok 2021 bol v kariére 18-ročného cyklistu zlomovým, keďže si v ňom otvoril dvere do najvyšších poschodí svetovej cyklistiky.

Podpísal zmluvu s dlhodobo najlepším tímom mužskej cestnej cyklistiky Deceuninck – Quick-Step. V jeho farbách jazdia aj dvojnásobný a úradujúci majster sveta Francúz Julian Alaphilippe, spoludržiteľ rekordného počtu etapových víťazstiev na Tour de France Brit Mark Cavendish, veľký talent svetovej cyklistiky Belgičan Remco Evenpoel či najlepší český cyklista Zdeněk Štybar.

Absolvoval sústredenie s celým tímom

Spoločne s celým tímom sa už Svrček pripravoval v španielskej Calpe. Absolvoval fotenie aj rôzne natáčania a série záťažových testov, neskôr aj tréningy. „Bolo nás tam veľmi veľa, každý mal nejaké úlohy. Celý deň sme niečo robili, veľa času nebolo. Som veľmi šťastný, že som tam mohol byť,“ uviedol Martin Svrček na webe Slovenského športového a olympijského výboru.

Za Quick-Step bude oficiálne jazdiť až od leta 2022, dovtedy bude zbierať skúsenosti v kontinentálnom tíme do 23 rokov Biesse Carrera Continental v Taliansku. „Na sústredení sme boli do 17. decembra. Zostávam však v Španielsku. Od 6. januára do 17. januára mám zase sústredenie s tímom do 23 rokov,” informoval cyklista, ktorého čakajú prvé vianočné sviatky bez rodiny. „S našimi sme si urobili také malé Vianoce skôr, keď som odchádzal,“ dodal.

Všimli si ho na Strade Bianche

„Vlčia svorka“, ako sa Quick-Step prezýva, si Svrčka všimla na Eroica Juniores, juniorskej verzii populárnych pretekov Strade Bianche. Rodák z Nesluše, dedinky blízko Žiliny, preteky vyhral. „Kontaktovali môjho manažéra, ktorý mi to napísal. Chceli so mnou urobiť test, tak som išiel do Belgicka. Spravil som tam test a po troch dňoch kontaktovali manažéra, že o mňa majú záujem. Poslali mi zmluvu, ktorú som podpísal. Chvíľu som sa rozhodoval, no potom som si povedal, že je to najlepší tím na svete,” vrátil sa Svrček niekoľko mesiacov dozadu.

V minulosti jazdil v Akadémii Petra Sagana, rovnako ako Sagan má šancu absolvovať premiéru vo World Tour ešte v tínedžerskom veku. „Som rád, že som zo Slovenska, z krajiny, za ktorú jazdí Peter Sagan. Tlak si nepripúšťam. Viem, že sme každý iný a sme sami sebou. Keby sa mi v počte vyhratých pretekov podarilo aspoň trochu priblížiť k nemu, bolo by to super. Všetko je vo hviezdach,“ doplnil Svrček na webe olympic.sk.