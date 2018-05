Slovenský tenista Filip Horanský zvíťazil pri svojej premiére v hlavnej súťaži turnaja ATP

LYON 22. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Filip Horanský zvíťazil za 113 minút 6:4, 3:6, 6:4 nad siedmym nasadeným Portugalčanom Joaom Sousom v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon vo francúzskom Lyone (dotácia 561 345, antuka).

„Na zápas som sa tešil, keďže už len postup z kvalifikácie bol pre mňa obrovský úspech. Samozrejme, nemal som čo stratiť, bola to moja prvá skúsenosť s hlavnou súťažou ATP. V zápase som si užíval každú loptu od začiatku až do konca. Snažil som sa krotiť emócie, ktoré, samozrejme, prichádzali. Bojoval som o každý bod a myslím si, že to rozhodlo. Bola to pre mňa veľká škola. V stredu budem ďalej skromne loptu za loptou pokračovať a užívať si to,“ uviedol Horanský.

Pre 25-päťročného rodáka z Piešťan to bol premiérový zápas a aj víťazstvo v hlavnej súťaži na turnaji ATP. V 2. kole sa stretne so Srbom Dušanom Lajovičom.

„Na turnaj v Lyone sa dostal nečakane na poslednú chvíľu do kvalifikácie, kde sa bežne hráči s jeho renkingom nedostávajú. O to som radšej, že plne využil svoj potenciál, ktorý má v sebe, a to aj v pravý čas. Pevne verím, že ešte na turnaji nepovedal posledné slovo a aj v budúcnosti prídu podobné výsledky, lebo spolupráca v NTC, kde sa pripravuje od decembra pod vedením mňa i Ľuba Kurhajca, je s ním zatiaľ výborná. Po spoločnej príprave, turnaji v Zalaegerszegu, kde bol vo finále, a challengeri v Samarkande je momentálne v Lyone sám, ale sme nonstop v kontakte a rozoberáme súperov vďaka internetu,“ poznamenal pre agentúru SITA Horanského tréner Karol Kučera.

