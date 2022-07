Slovenská hokejová „20“ začala prípravu na šampionát v Kanade, dvaja útočníci chýbajú pre zdravotné problémy

Slovenská reprezentácia hokejistov do 20 rokov v pondelok začala so spoločnou prípravou na augustové majstrovstvá sveta juniorov v kanadskom Edmontone. Tréner Ivan Feneš má v Poprade k dispozícii 34 hráčov, rozdelení sú do dvoch skupín.

Chýbajú aj draftovaní hráči

V porovnaní s nomináciou na kempe pod Tatrami chýbajú útočníci Martin Chromiak a Maroš Jedlička. Súčasťou tímu aktuálne nie je ani jeden hráč, ktorý prešiel nedávnym draftom nováčikov do zámorskej NHL.

„Chromiak s Jedličkom sa k nám nepripojili, obaja z dôvodu zdravotných komplikácií. Namiesto nich sme nominovali Andreja Krajčoviča a Jakuba Koleniča. Dnešným dňom (18. júla pozn. redakcie) sme odštartovali prípravu na majstrovstvá sveta. Máme tri týždne na to, aby sme vyladili formu na jeden z vrcholov tejto sezóny,“ povedal tréner dvadsiatky Ivan Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Jedlička sa ešte nezotavil po operácii roztrhnutého väzu v kolene, Chromiak má silnú virózu a je otázne, či sa do začiatku MSJ dá fyzicky do poriadku.

Modelované prípravné zápasy

Počas prvého týždňa popradskej prípravy budú koučovi Fenešovi pomáhať Martin Štrbák a Peter Frühauf, ktorý dočasne zaskakuje za Američana Scotta Mosera.

Dve sedemnásťčlenné skupiny hokejistov absolvujú do piatka viacero tréningových jednotiek a tri modelované prípravné zápasy. V stredu nastúpi tím SR „20“ proti osemnástke, ktorá sa rovnako v Poprade pripravuje na Hlinka Gretzky Cup 2022 v Kanade. Ďalšie dva duely odohrá 34 reprezentantov dvadsiatky proti sebe.

Juniorský svetový šampionát sa uskutoční v netradičnom letnom termíne. Vždy sa koná na prelome rokov a 26. decembra 2021 sa aj začal v Kanade, no po pár dňoch ho zrušili pre výskyt prípadov ochorenia COVID-19. Augustový termín (9.-20.8.) je teda náhradou za zrušený turnaj spred pol roka.