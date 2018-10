Slovenský trh pozná najsilnejšie značky podľa programu Superbrands pre rok 2018

BRATISLAVA 5. októbra 2018 (WBN/PR) – Program oceňovania najlepších značiek Superbrands, ktorý je nezávislou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek, predstavil na galavečere Superbrands Tribute Event ocenené značky pre rok 2018. Na 6. ročníku odovzdávania cien Superbrands Slovakia si ocenenie prevzala aj nadácia Dobrý anjel a olympionička Anastasia Kuzminová.

Pečať kvality Superbrands, ktorá odzrkadľuje silu značky a schopnosť brandu posúvať hranice, inovovať a neustále napredovať, si prevzalo na galavečere Tribute Evente 44 spoločností, z ktorých 34 získalo titul Consumer Superbrands a 10 titul Business Superbrands.

Odborná porota Brand Council tiež už štvrtý rok udelila ocenenie Superson – Osobnosť roka, ktoré získala olympijská víťazka, biatlonistka Anastasia Kuzminová. „Som veľmi rada, že to čo robím sa vníma tak pozitívne a vyvoláva rešpekt a úctu k mojej osobe. Tento druh ocenenia je pre mňa niečo nové, nebolo to bežné, aby človeka hodnotili ako značku, či produkt. No táto doba priniesla to, že už moje meno sa stáva obchodnou značkou“, povedala o ocenení Superson Anastasia Kuzminová. Ďalšou z kategórií bola cena Honorary Superbrands, ktorú získala organizácia Dobrý anjel za neúnavnú pomoc rodinám s deťmi chorými na rakovinu alebo inú závažnú chorobu.

Spoločnosti do výberu Superbrands sa nenominujú a nedá sa do neho prihlásiť. Značky sa hodnotia podľa prestíže, inovatívnosti a povedomia o značke na našom trhu. Aby sa značka stala členom elitného klubu Superbrands musí mať vysokú kvalitu a vynikajúce renomé.

Výber najlepších značiek sa uskutočnil v troch fázach. V úvodnej fáze pracovali organizátori so zoznamom všetkých u nás existujúcich značiek. V ďalšej fáze sa jednotlivé značky filtrovali podľa obchodných výsledkov, ktoré dodáva spoločnosť Bisnode. Nasledoval prieskum verejnej mienky zabezpečovaný spoločnosťou GfK, v ktorom respondenti zúžili výber najlepších značiek.

V tejto fáze vstúpili do procesu odborníci v oblastiach biznisu, brandingu a marketingu, členovia poroty Brand Council, ktorí majú bohaté skúsenosti a mnohí z nich aj vlastné, úspešné spoločnosti – Juraj Sasko (Visibility), Michal Pastier (Exponea, Zaraguza), Martin Polák (Istropolitana Ogilvy), Braňo Polák (Starmedia), Jánoš Gaál (Bigmedia), a ďalší.

Víťazi ocenenia Superbrands Slovakia si svoje ceny prevzali na slávnostnom galevečeri Superbrands Tribute Event v hoteli Carlton v Bratislave 3. októbra 2018 o 19:00. Odovzdávanie cien sprevádzali aj vystúpenia slovenských umelcov. Energické hudobné vystúpenie predviedla kapela Bad Karma Boy a súčasným tancom spojeným s audiovizuálnou performance ohúrila Silvia Sviteková.