Slovenský zväz biatlonu má nového sponzora. Stala sa ním značka 4F

BRATISLAVA 18. decembra 2018 (WBN/PR) – 4F už niekoľko rokov spolupracuje so športovými tímami a pripravuje oblečenie pre poľské asociácie lyžovania, biatlonu, atletiky, rýchlokorčuľovania a hádzanej. V tomto roku 4F po prvýkrát oblečie národný tím zahraničnej reprezentácie. Zmluva o spolupráci so Slovenským zväzom biatlonu bola podpísaná na štyri roky.

Značka 4F nadobúda skúsenosti vo výrobe špecializovaných štartovacích kombinéz už veľa rokov. 10 rokov 4F spolupracuje s Poľským zväzom biatlonu, pre ktorý pripravuje štartovacie kombinézy a oblečenie pre reprezentáciu. Dlhodobá spolupráca s poľskými zväzmi a skúsenosti s navrhovaním športového oblečenia, vyrábaným tak, aby vyhovovalo potrebám biatlonistov, umožňujú vytváranie profesionálnych štartovacích kombinéz prispôsobených požiadavkám tohto športového odvetvia.

„Som veľmi rád, že sme začali spoluprácu so Slovenským zväzom biatlonu – je to prvá spolupráca značky 4F so zahraničným športovým zväzom. 4F realizuje zahraničnú expanzívnu stratégiu už niekoľko rokov. Otvárame nové obchody na Slovensku a budujeme našu predstavu na zahraničných trhoch. Úspechy, ktoré dosiahli slovenskí reprezentanti počas tohtoročných olympijských hier v Pchjongčchangu a veľmi dobré výsledky žien na BMW IBU WORLD CUP BIATHLON, nás napĺňajú hrdosťou. Bude skvelé sledovať slovenské biatlonistky v nadchádzajúcej sezóne pri súťažení v oblečení od 4F. Dúfam, že táto zmluva začne spoluprácu s úspešnými zahraničnými zastúpeniami,“ hovorí Igor Klaja, prezident OTCF S.A.

Podľa zmluvy, 4F pripraví špecializované štartovacie a tréningové oblečenie, ako aj kompletnú zimnú a letnú kolekciu pre celý národný tím slovenského biatlonu.

„Keď sme hľadali partnera, kontaktovali sme niekoľko spoločností a chceli sme nájsť takú, ktorá by vyhovovala našim očakávaniam a bola by schopná splniť technické a estetické požiadavky našich reprezentantov. Dostali sme veľmi dobré odporúčania od našich poľských partnerov, ktorí spolupracovali s 4F už roky. Rozhodne nám to pomohlo pri rozhodovaní o spolupráci. Sme spokojní s dizajnom a kvalitou dodávaných produktov. Kombinéza spĺňa funkčné požiadavky našich športovcov, zimná kolekcia kombinuje funkčnosť s dobrým dizajnom. Sme spokojní so súčasným priebehom spolupráce, hoci záverečným testom bude začiatok nadchádzajúcej sezóny,“ hovorí Tomáš Fusko, predseda Slovenského zväzu biatlonu.

Prvé obchody 4F na Slovensku boli otvorené v Poprade a Žiline v roku 2016. V súčasnosti má 4F štyri vlastné obchody a tento rok otvorí ďalšie dva v Banskej Bystrici a Martine. Otvorenie obchodov 4F v Bratislave je naplánované na budúci rok.

Adresy obchodov 4F na Slovensku:

Poprad, Forum Poprad

Žilina, Mirage Shopping Center

Nitra, Centro Nitra

Košice, Atrium Optima Košice