Slovenských futbalistov do 21 rokov povedie kouč MŠK Žilina, Adriána Guľu nahradí Jaroslav Kentoš

Novým trénerom futbalovej reprezentácie Slovenska do 21 rokov sa stane Jaroslav Kentoš. Súčasný kouč fortunaligového mužstva MŠK Žilina nahradí na tomto poste Adriána Guľu, ktorý dal prednosť angažmánu v českom tíme FC Viktoria Plzeň. Kentoša schválil do funkcie v piatok výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Jaroslav Kentoš bude trénerom výberu do 21 rokov oficiálne od 1. januára 2020. Zmluvu má nielen do konca tejto kvalifikácie, ale ´dvadsaťjednotku´ povedie aj v ďalšom kvalifikačnom cykle o postup na majstrovstvá Európy v roku 2023 a v prípade postupu na šampionát až do skončenia finálového turnaja. V jeho kompetencii bude aj zloženie realizačného tímu,“ povedala hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.