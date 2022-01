Slovenských hádzanárov čaká na ME dôležitý zápas proti Litve, Rábek môže byť streleckým tromfom

Zatiaľ čo hladká prehra Slovákov s Nórmi (25:35) v úvodnom vystúpení na ME 2022 v Košiciach sa vzhľadom na kvalitu severského súpera očakávala, v sobotu proti Litve by to mal byť oveľa vyrovnanejší zápas.

Ak chcú zverenci Petra Kukučku pomýšľať na postup z F-skupiny, musia pobaltského súpera zdolať. Litva na úvod turnaja odohrala takmer vyrovnanú partiu s Ruskom, ktorému napokon podľahla iba o dva góly 27:29.

Slováci ťahajú desaťzápasovú šnúru prehier

„Chceme vyhrať. Oni sú na našej výkonnostnej úrovni. Keď sa nám podarí preniesť pozitívne veci v našej hre zo zápasu proti Nórom a pridáme ešte niečo navyše, môže to byť dobré. Teraz bude na nás väčší tlak, ale pozeráme sa najmä na seba. Nech to nie sú len reči, nech to dokážeme aj na ihrisku,“ uviedol kapitán tímu SR Ľubomír Ďuriš na webe Slovenského zväzu hádzanej.

Osud to zariadil tak, že s Litvou sa Slovensko stretne po dvoch rokoch od tesnej prehry 24:25 v rozhodujúcom súboji I. fázy kvalifikácie MS 2021. Práve odvtedy trvá už desaťzápasová šnúra prehier slovenskej reprezentácie. V sobotu 15. januára od 18.00 h je ideálny čas na odplatu.

Chcú sa poučiť z posledného zápasu

„Neberieme to ako pomstu. Vtedy sme v Luxemburgu prehrali a musíme sa z toho poučiť. Máme z toho stretnutia veľa poznatkov. Ja si ho živo pamätám. Obraz hry nášho súpera sa odvtedy nezmenil. Musíme pokryť jeho zbrane. Litovčania majú kvalitnú obranu, hoci nie až takú ako Nóri. S Rusmi hrali v tempe, ale tí sa umnou hrou cez nich presadzovali. Majú problém s krížnym pohybom, ale pozor si musíme dať na prvú či druhú vlnu, ktorú ťahá Malašinskas. Keď budeme dobre stáť v obrane, máme veľkú šancu uspieť,“ povedal tréner Peter Kukučka.

V prvom zápase proti Nórom v zostave jeho tímu chýbal Oliver Rábek, vyše dvojmetrový kanonier Tatrana Prešov. Proti Litve však táto skúsená ľavá spojka nastúpi a možno sa stane streleckým slovenským tromfom. „Bol v tom taktický úmysel. Oli nebol po výpadku z tréningovej záťaže počas izolácie začiatkom januára ešte stopercentne pripravený. Chcem, aby tak bolo proti Litve a Rusom. V sobotu bude určite hrať,“ potvrdil Kukučka pre slovakhadnball.sk.