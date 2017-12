Slovenských hokejistov čaká v Hamare posledná previerka pred olympiádou v Pjongčangu

BRATISLAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká od štvrtka do soboty v nórskom Hamare posledná turnajová previerka pred prvým tohtosezónnym vrcholom, ktorým budú februárové ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Tréner Craig Ramsay tak bude mať poslednú šancu otestovať si adeptov na najcennejší dres.

Súpermi Slovákov na podujatí Euro Ice Hockey Challenge v Nórsku budú postupne reprezentácia Francúzska, olympijský tím Ruska a napokon domáci Nóri. „Turnaj v Nórsku bude dobrá previerka. Netreba podceňovať Nórov ani Francúzov, no najvážnejší súper sú Rusi. Nám nezostáva nič iné, ako bojovať. Verím, že dobrý výsledok sa dostaví,“ povedal 32-ročný obranca Ivan Baranka, ktorý sa do národného tímu vracia po dlhšej pauze.

V reprezentácii chýbal v predchádzajúcich dvoch sezónach. „Konečne mi to v tejto sezóne vyšlo na tretí pokus dostať sa do reprezentácie. Nepodarilo sa mi to v auguste ani v novembri, preto som rád, že tu môžem byť na generálke pred olympiádou,“ poznamenal.

Turnaj Euro Ice Hockey Challenge v Hamare

štvrtok 14. decembra: Francúzsko – Slovensko (16.00), Nórsko – Rusko olympionici (20.00)

piatok 15. decembra: Rusko olympionici – Slovensko (16.00), Nórsko – Francúzsko (20.00)

sobota 16. decembra: Francúzsko – Rusko olympionici (13.00), Nórsko – Slovensko (17.00)

V predchádzajúcich dvoch ročníkoch v reprezentácii pauzoval aj Tomáš Starosta. „Pozvánka do národného tímu ma prekvapila a som rád, že mám možnosť zabojovať o miestenku na olympiádu. Vždy som rád reprezentoval, na pozvanie do tímu som neváhal reagovať kladne,“ povedal 36-ročný zadák.

Podobne je na tom aj útočník Tomáš Surový. „Tento týždeň musím ukázať, či ešte mám na medzinárodnú úroveň. Uvidíme ako zapadnem do systému. Potom môžeme rozmýšľať o konkrétnejších cieľoch. Sústredím sa iba na tento týždeň, ale keďže je to posledný turnaj pred ZOH, tréneri sa na naše výkony budú pozerať kritickejším okom. Ak by som sa teraz prezentoval dobrou hrou, môžem sa ďalej motivovať s vidinou olympiády. Momentálne by to však bol krok ďalej, nad akým by sme mali rozmýšľať,“ uviedol Surový.

Výber nabitý skúsenosťami

Tréner Craig Ramsay musel v nominácii na tento turnaj urobiť niekoľko zmien v porovnaní s pôvodnou nomináciou. Z tímu vypadli útočníci Ladislav Nagy, Marek Viedenský a obranca Ladislav Romančík, problémy s ramenom trápia Libora Hudáčka. V tíme sa tak objavili Matúš Sukeľ, Matej Paulovič, Michal Krištof a Peter Čerešňák.

Hlavný kouč nemal na pondelkovom zraze v Bratislave k dispozícii všetkých nominovaných hráčov. Kvarteto hokejistov Slovana Bratislava (Andrej Meszároš, Ivan Švarný, Tomáš Hrnka, Pavol Skalický) a bek Čerešňák sa k reprezentácii pripojili až v utorok predpoludním, útočník Michel Miklík z fínskeho JYP Jyväskylä pricestoval v utorok večer a pre povinnosti v Lige majstrov priamo do Hamaru leteli obranca Adam Jánošík z Liberca a útočník Vladimír Dravecký z Třinca. Mimochodom, obaja si s českými klubmi vybojovali postup do semifinále LM.

Výber trénera Ramsayho je nabitý skúsenosťami. Až štyria hráči majú viac ako sto štartov v národnom drese. Až 172 ich má na svojom konte obranca Dominik Graňák, za ním je so 137 zápasmi Tomáš Starosta, Tomáš Surový so 116 a Ivan Švarný so 113 stretnutiami.

Skúsenosťami nezaostáva ani útočník Michel Miklík (94). „Na Nemeckom pohári sme chceli vyskúšať hráčov, ktorí zatiaľ nemali možnosť byť v reprezentácii. Teraz chceme vidieť hráčov, ktorí už majú skúsenosti. Uvidíme, ako si osvoja nový štýl, ktorý chceme hrať a čo ukážu na medzinárodnej úrovni,“ povedal generálny manažér výberu SR Miroslav Šatan.

Úplne nová brankárska trojica

V prvom tíme reprezentácie SR si v Nórsku môže pripísať premiérový štart brankár Denis Godla. Mladý brankár fínskeho tímu KalPa Kuopio tvrdí, že možnosť vybojovať si miesto v kádri na ZOH 2018 v Pjongčangu je lákadlo nad všetky ostatné.

„Snom každého hráča je dostať sa na olympiádu, každý z nás cíti možnosť sa tam prebojovať. Uvidíme však, ako dopadne turnaj v Hamare. Potom sa uvidí. Konkurencia na brankárskom poste je veľká, všetci chalani chytajú výborne. Chalani v Česku či Rusku chytajú výborne, každý z nás má šancu sa tam dostať. Netrúfam si percentuálne vyjadriť moju šancu,“ myslí si Godla.

Kouč Ramsay na turnaj do Nórska povolal úplne novú brankársku trojicu v porovnaní s novembrovým Nemeckým pohárom. Kým v Augsburgu chytali Ján Laco, Patrik Rybár a Marek Čiliak, teraz to budú Branislav Konrád, Denis Godla a Július Hudáček. „Som rád, že na brankárskom poste máme mnoho kvalitných hráčov. Máme tak možnosť vymeniť kompletnú trojicu a dať príležitosť ďalším,“ poznamenal Ramsay.

V Hamare tento rok už druhýkrát

Slovenská hokejová reprezentácia sa na turnaji v Hamare stretne postupne s Francúzskom, olympijským tímom Ruska a domácim Nórskom. „Zápas proti Rusku by mal byť najkvalitnejší, ktorý v Hamare odohráme. Verím, že sa so ‘zbornou’ pobijeme o víťazstvo na turnaji. Jej zostava bude zrejme podobná ako na Nemeckom pohári,“ dodal Miroslav Šatan.

Zaujímavosťou je, že Slováci v roku 2017 cestujú do Hamaru už druhýkrát. V apríli tam ešte pod vedením Zdena Cígera absolvovali dve prípravné stretnutia proti domácim reprezentantom ako generálku na MS v Kolíne nad Rýnom, Nórov zdolali 3:2 a 3:0. V máji 1999 v Hamare odohral národný výber SR tri súboje MS – Kanade podľahol 2:3, Talianov zdolal 7:4 a Nórov 8:2.

V sezóne 2017/2018 slovenská hokejová reprezentácia z piatich duelov dosiahla tri víťazstvá (Česko, USA, Nemecko) a dve prehry (Česko, Rusko olympionici). Všetkých päť duelov absolvovalo päť hokejistov, z nich sú súčasťou tímu na turnaji v Hamare obranca Peter Čerešňák a útočník Matej Paulovič.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie

na turnaj Euro Ice Hockey Challenge v nórskom Hamare :

Brankári: Branislav Konrád (HC Olomouc/ČR, 17 zápasov/0 gólov), Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 0/0), Július Hudáček (HC Severstaľ Čerepovec/KHL, 41/0)

Obrancovia: Tomáš Starosta (HK Dukla Trenčín, 137/6), Andrej Meszároš (HC Slovan Bratislava/KHL, 59/5), Ivan Švarný (HC Slovan Bratislava/KHL, 113/4), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové/ČR, 172/10), Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec/ČR, 46/2), Ivan Baranka (HC Vítkovice Ridera/ČR, 82,6), Oldrich Kotvan (BK Mladá Boleslav/ČR, 14/0), Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR, 62/5)

Útočníci: Andrej Kudrna (HC Sparta Praha/ČR, 28/7), Lukáš Cingel (HK Hradec Králové/ČR, 31/3), Vladimír Dravecký (HC Oceláři Třinec/ČR, 73/14), Michel Miklík (JYP Jyväskylä/Fín., 94/23), Peter Ölvecký (HK Dukla Trenčín, 36/3), Miloš Bubela (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 4/1), Patrik Lamper (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 3/1), Tomáš Surový (HC ’05 iClinic Banská Bystrica, 116/21), Tomáš Hrnka (HC Slovan Bratislava/KHL, 33/5), Pavol Skalický (HC Slovan Bratislava/KHL, 25/3), Libor Hudáček (Örebro Hockey/Švéd., 87/19), Matúš Sukeľ (MHk 32 Liptovský Mikuláš, 4/0), Matej Paulovič (HK Nitra, 5/1), Michal Krištof (HK Nitra, 3/0)

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Craig Ramsay (hlavný tréner), Vladimír Országh, Ľubomír Višňovský (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Iľja Chandoga (lekár), Viktor Fábik, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Dušan Čulka, Juraj Stopka (výstrojoví manažéri)