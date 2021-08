Slovenských hokejistov čaká v kvalifikácii na olympiádu náročná skúška, Ramsay mladému tímu verí

Už iba dni delia slovenskú hokejovú reprezentáciu od domáceho kvalifikačného turnaja, v ktorom bude bojovať o miestenku na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu. Súpermi Slovákov budú od 26. do 29. augusta Rakúšania, Poliaci a Bielorusi.

Kouč slovenského výberu Craig Ramsay sa už nachádza na Slovensku a od nedele sa pod jeho vedením budú Slováci pripravovať v tzv. bubline v Bratislave. Kouč Ramsay po prílete z Kanady potvrdil, že nominovanému tímu verí napriek nízkemu priemernému veku

Súperi prídu napumpovaní

„Vždy je príjemné stráviť pár chvíľ doma, ale obaja s manželkou sme sa už tešili na Slovensko. Prišli sme o týždeň neskôr, než sme pôvodne plánovali. A musím povedať, že keď sme cestovali po Bratislave, manželka bola prekvapená, koľko nových stavieb a budov v okolí vyrástlo. Už sa nevie dočkať, keď pôjdeme von a rozhliadneme sa, ako to tu vyzerá,“ povedal kouč Ramsay po prílete na Slovensko, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Skúsený kanadský kormidelník si uvedomuje, že jeho zverencov čaká náročná skúška. „Očakáva sa, že by sme mali vyhrať. A my skutočne veríme, že by sa nám to malo podariť. Lenže naši súperi prídu napumpovaní a motivovaní, pretože toto je skvelá príležitosť pre každého dostať sa na olympiádu. Určite k nej pristúpia s veľkou vážnosťou. Som si istý, že prípravu odštartovali už pred časom. Nám ho veľa nezostáva, preto sa musíme dať dokopy vcelku rýchlo. Našťastie, veľa chlapcov už hralo pod mojím trénerským vedením. Dúfam, že všetci prídu a vydajú zo seba maximum. Koniec koncov, o to ich žiadame vždy – pracovať najťažšie ako vedia a snažiť sa byť najlepšími možnými hráčmi, akými dokážu byť,“ pokračoval Ramsay na webe HockeySlovakia.sk.

Veľa dobrého v slovenskom hokeji

Aj v Bratislave sa bude spoliehať na mladíkov, ktorí hrali už koncom jari na MS v lotyšskej Rige – Samuela Kňažka, Šimona Nemca a Juraja Slafkovského. „V slovenskom hokeji sa deje momentálne veľa dobrého. Dvadsiatka zvládla svoj turnaj výborne, osemnástka bola excelentná na Hlinka Gretzky Cupe. My naďalej sledujeme vývoj mladých ľudí a chceme im dať šancu. Je veľmi dôležité, aby pokračovali v raste. Bez ohľadu na to, čo robíme, stále veríme v napredovanie hokeja na Slovensku. Každý, kto sa ukáže a dokáže, že chce hrať, šancu dostane. Verím v týchto našich mladých chlapcov. Nikdy sme neboli nespokojní s ich pracovnou morálkou. A faktom je, že vždy, keď prídu, vydajú zo seba všetko, čo chceme, čo od nich vyžadujeme,“ poznamenal Ramsay.

Slováci na spomenutom kvalifikačnom turnaji vyzvú Rakúšanov vo štvrtok 26.8. o 19.15 nastúpia proti výberu Rakúska, o deň neskôr v rovnakom čase nastúpia proti Poliakom a v nedeľu 29.8. ich o 17.30 h čaká súboj s Bielorusmi. Na ZOH do Pekingu postúpi iba víťaz bratislavského turnaja.