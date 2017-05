Slovenským hokejistom padol kameň zo srdca po triumfe Dánska nad Talianskom

KOLÍN NAD RÝNOM 15. mája (WebNoviny.sk) – Nielen všetkým fanúšikom slovenského hokeja ale aj členom reprezentácie SR na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku v pondelok popoludní padol zo srdca obrovský balvan.

Dáni pomohli Slovákom

Zásluhou triumfu Dánov nad Talianmi 2:0 sa Slovákom podarilo vymazať hrozbu vypadnutia z elitnej kategórie.

“Priamo v hľadisku sme si pozreli prvú tretinu tohto duelu, potom sme šli na večeru. Bol len začiatok zápasu, stav 0:0 a nebolo veľmi o čom. Najdôležitejšie je, že k tomuto sme sa nemali ani dostať. Mali sme predtým vyhrať nejaké zápasy a bol by väčší pokoj,“ povedal útočník Tomáš Zigo, ktorý väčšiu časť stretnutia pozeral v hotelovej izbe s klubovým spoluhráčom z majstrovskej Banskej Bystrice Tomášom Matoušekom.

“Isto to pozerali všetci, keďže to bol z nášho pohľadu dôležitý zápas, lebo sme sa dostali do nepríjemnej situácie. Našťastie to dopadlo tak, ako to dopadlo. Potešil nás záverečný výsledok a to, že nám Dáni v tomto smere pomohli,“ poznamenal Tomáš Matoušek.

Slováci vyzvú Švédov

Slovákov už síce neťaží hrozba vypadnutia, no pred sebou majú ešte jeden mimoriadne ťažký zápas.

V ňom môžu svojim výkonom aspoň čiastočne napraviť nie práve najlepší dojem, ktorý na MS 2017 zanechali v predchádzajúcich stretnutiach. “Padol nám kameň zo srdca, ale máme pred sebou ešte ťažký duel proti Švédom. Je to pre nás posledný zápas sezóny. Musíme do toho dať všetko a pokúsiť sa o dobrý výsledok,“ myslí si Tomáš Zigo.

Všetkým hráčom tímu SR sa z pondelka na utorok bude isto spať ľahšie. “V utorok nás čaká posledný duel na MS a nikto z nás nevie, či sa na svetový šampionát ešte dostane. Verím, že každý z nás do toho dá všetko a uhráme dobrý výsledok. Švédi sú jeden z najlepších tímov na šampionáte. Nie sme síce pod tlakom, ale bude to určite veľmi náročné,“ doplnil Tomáš Matoušek.