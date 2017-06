Slovinsko nedopustilo prekvapenie, Novakovič sa gólom lúčil s kariérou

ĽUBĽANA 11. júna (WebNoviny.sk) – Futbalisti Slovinska na vlastnom ihrisku zdolali hráčov Malty 2:0 v sobotňajšom stretnutí “slovenskej” F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska. Balkáncov nasmerovala za víťazstvom tesne pred prestávkou ich najväčšia hviezda – Josip Iličič. Gólovú poistku pridal v 84. min striedajúci Milivoje Novakovič, ktorý sa v tomto stretnutí lúčil s kariérou.

“Nemôžem slovami opísať, čo cítim pri tejto rozlúčke. Pred zápasom som veľmi túžil skórovať. Je pekné, že som prekonal súperovho brankára. Rozhodol som sa, že môj zásah venujem rodine,” povedal podľa webu delo.si 38-ročný Novakovič, ktorý si najcennejší dres obliekol v 80 zápasoch, strelil v nich dovedna 32 gólov.

“Bol to ťažký zápas. Je skvelé, že sme pred prestávkou dokázali skórovať. V takýchto dueloch musíte čo najskôr pridať aj druhý či tretí gól, inak nebudete mať pokoj. Iličič podal skutočne dobrý výkon a zaslúži si moju gratuláciu. Novakovič dal slovinskému futbalu veľa. Bol pre nás neoceniteľným hráčom, ale musíme ho nahradiť,” skonštatoval slovinský kormidelník Srečko Katanec na portáli rtvslo.si.

Slovinci sú po sobotňajších dueloch “efka” naďalej na 3. mieste v skupine s 11 bodmi. Prví sú Angličania (14), druhú priečku momentálne vlastnia Slováci (12).

“Dosiahli sme zaslúženú výhru. Boli sme trpezliví a aj keď sa nám nepodarilo streliť rýchly gól, vedeli sme, že skôr či neskôr maltskú defenzívu prekonáme. V druhom polčase sme predvádzali peknú hru. Chceli sme zápas nasmerovať k víťazstvu, a to najmä kvôli Milivojemu Novakovičovi. Teším sa, že sa s kariérou rozlúčil tak, ako sa patrí – gólom. Je to veľká postava slovinského futbalu, veľký muž na ihrisku aj mimo neho,” vyhlásil stredopoliar Jasmin Kurtič.

“Sme šťastní, že sme zvíťazili, no smutní z toho, že Milivoje končí. Dnešok bol výnimočný, jeho meno zostane zapísané veľkými písmenami v histórii slovinského futbalu. Malťania boli ťažký súper, až do prvého gólu to bolo tesné, ale nakoniec sme zaslúžene vyhrali,” povedal obranca Bojan Jokič.

Ľavý obranca z ruskej Ufy si myslí, že Slovincov čaká náročná kvalifikačná jeseň. Hneď v jej úvode (1. septembra) sa predstavia v Trnave proti Slovákom. “Papierovo sú pred nami ťažkí súperi, ale aj s takými sme už hrali. Musíme sa na to dobre pripraviť,” doplnil 31-ročný Jokič.

Maltský kouč Pietro Ghedin uznal, že triumf domáceho mužstva je úplne zaslúžený. “Myslím si, že Slovinsko hralo veľmi dobre od prvej do poslednej minúty. Malo niekoľko dobrých príležitostí a nakoniec aj dvakrát skórovalo. Nechýbala nám motivácia a túžba po dobrom výsledku, ale na víťazstvo sme nemali,” zhodnotil priebeh duelu 64-ročný Talian.