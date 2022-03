Slovinsko pošle na obranu Slovenska celú rotu vojakov s cieľom posilniť ochranu východného krídla NATO (video)

Slovinská republika sa rozhodla poskytnúť do 200 vojakov v rámci predsunutej vojenskej prítomnosti NATO na Slovensku. Informoval o tom na dnešnej spoločnej tlačovej besede s ministrom obrany Slovinska Matejom Toninom šéf slovenského rezortu Jaroslav Naď (OĽaNO).

Slovinsko vyšle celú jednu rotu

Šéfovia rezortov obrany oboch krajín vo štvrtok rokovali v Bratislave. Ako Naď doplnil, v najbližších týždňoch budú nasledovať ďalšie kroky smerujúce k tomu, aby Slovensko mohlo privítať slovinských vojakov.

Podľa schváleného vládneho materiálu malo na Slovensko prísť do 600 vojakov z Českej republiky, do 200 vojakov z Holandska, do 100 vojakov z Poľskej republiky, do 100 vojakov zo Slovinska, do 400 vojakov zo Spojených štátov amerických a do 700 vojakov z Nemecka.

Matej Tonin vysvetlil, že množstvo vyslaných slovinských vojakov sa zvýšilo preto, že chcú poslať na Slovensko celú jednu rotu. „Som si istý, že budete spokojní so slovinskými vojakmi, ktorí sú profesionáli. Pomôžeme posilniť východné krídlo NATO,“ dodal slovinský minister obrany.

Zvládnutie prílevu utečencov

Ministri sa rozprávali aj o situácii na Ukrajine. „Obaja si uvedomujeme na základe informácii, ktoré máme, a na základe diskusii, ktoré prebiehajú v EÚ a NATO, čo je potrebné dnes urobiť, aby sme pomohli Ukrajine. Som veľmi rád, že na jednej strane spolupracujeme v oblasti pomoci Ukrajine a na druhej strane nám Slovinsko pomáha v humanitárnej oblasti, aby sme zvládli prílev utečencov,“ pokračoval Naď.

Témou rokovania bola aj reflexia ozbrojených síl na vojnu na Ukrajine. „Včera sme si to spoločne vypočuli aj na rokovaní ministrova obrany členských krajín NATO, že obranné výdavky vo výške dvoch percent HDP sú minimum,“ zdôraznil s tým, že je to potrebné pri modernizácii ozbrojených síl.

Obrana východného krídla

Naď tiež informoval, že NATO a Európska únia prijímajú zásadné rozhodnutia k zmene prístupu k obrane východného krídla aliancie. NATO tiež schvaľuje novú strategickú koncepciu a EÚ nový strategický kompas.

„Zhodujeme sa na tom, že nová realita, ktorú Rusko prinieslo do celej Európy, musí byť jasne reflektovaná v týchto dokumentoch, aby bolo jasné, komu ide o mier, slobodu a kto je narušiteľom, agresorom,“ doplnil Naď.