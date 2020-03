Služby Slovenskej pošty sú zabezpečované aj napriek výraznému poklesu zamestnancov

Slovenská pošta, a. s., v súčasnosti zabezpečuje poštové a doručovateľské služby pre občanov a štát s výrazne menej zamestnancami. Oproti štandardnej prevádzke je ich o 1 140 menej. Zo zamestnancov štátnej poštovej spoločnosti čerpajúcich práceneschopnosť alebo ošetrovné člena rodiny je viac ako 80 percent priehradkových zamestnancov a doručovateľov.

Služby zabezpečuje

Ako v pondelok informovala Slovenská pošta, napriek preventívnym ochranným opatreniami proti šíreniu koronavírusu a značnému zníženiu stavu zamestnancov v tomto mimoriadnom období zabezpečuje všetky nevyhnutne potrebné poštové a doručovateľské služby pre obyvateľstvo a štát.

Slovenská pošta monitoruje a vyhodnocuje opatrenia proti koronavírusu na svojich pobočkách a v teréne. Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa povedal, že zatiaľ neevidujú informáciu o šírení nákazy v prevádzkach pošty a žiadnemu zamestnancovi spoločnosti nediagnostikovali ochorenie COVID-19.

„Pri súčasných možnostiach ochrany (rúško, rukavice, dezinfekcia) takmer päťtisíc doručovateľov sa nám javí, že riziko nákazy môže byť vyššie v nekontrolovanom externom prostredí. Našim cieľom nie je trápiť adresátov návštevou pošty, toto prostredie však dokážeme účinnejšie pred možnosťou rizika šírenia nákazy zabezpečiť,“ uviedol Helexa.

Návštevnosť pobočiek klesla

Doručovanie zásielok na adresu aj napriek výpadku zamestnancov podľa spoločnosti pokračuje v súlade s prijatými opatreniami. „Návštevnosť pobočiek významne klesla, a to vďaka opatreniu, že sú štandardné doporučené zásielky doručované vhadzovaním do domovej listovej schránky, bez osobného kontaktu so zákazníkom,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Odosielateľom podľa nej odporúčali, aby v tomto mimoriadnom období zvážili posun termínu podania zásielok alebo obmedzili podanie tohto typu zásielok v prospech obyvateľov. „Zároveň zvažujeme, v prípade adekvátneho dovybavenia našich doručovateľov primeranými ochrannými prostriedkami, doručovanie týchto doporučených zásielok obnoviť,“ priblížila hovorkyňa.

Po zatvorení kamenných obchodných prevádzok Slovenská pošta zaznamenala nárast počtu balíkových zásielok najmä z internetových obchodov o 15 až 20 % oproti rovnakému obdobiu v roku 2019. Zmluvní zákazníci podávajú o približne 10 % menej zásielok ako vlani a mnohé e-shopy pozastavili možnosť platby za tovar osobne na dobierku. Zároveň podiel zákazníkov platiacich kartou pri doručení zásielky kuriérom na adresu stúpol za menej ako mesiac štvornásobne.

Vyplácanie sociálnych dávok

„Vyplácanie sociálnych dávok prebehlo bez komplikácií a viac ako 95 % hotovosti Slovenská pošta vyplatila v priebehu prvých troch dní od stredy 18. marca do piatka 20. marca. Približne 380-tis. dôchodcom vyplácajú doručovatelia dôchodky priamo na adrese a len 20-tisíc dôchodcov využíva službu výplaty dôchodku na pobočkách. Pri vyplácaní financií obyvateľom postupujú zamestnanci Slovenskej pošty podľa ochranných opatrení, ktoré sú v súčasnosti v jej možnostiach pre minimalizovanie vzniku pre šírenie nákazy,“ uviedla Rovenská.

Slovenská pošta má viac ako 1 500 prevádzok a je druhým najväčším zamestnávateľom s vyše 13-tisíc zamestnancami. Poštárov, vzhľadom na povinnosť Slovenskej pošty voči štátu vykonávať služby, nie je možné plošne chrániť prácou z domu či karanténou. Poštári ostávajú v práci a zabezpečujú pre všetkých obyvateľov a štát potrebné služby.

Upravené otváracie hodiny

Otváracie hodiny pobočiek Slovenskej pošty sú od 24. marca do 5. apríla upravené individuálne. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov je väčšina pôšt otvorených do 16.00, vybrané do 17.00. V sobotu a nedeľu sú všetky pošty zatvorené. Spoločnosť plošne zastavila podaj a distribúciu letákov od 17. marca a pozastavila sprostredkovávanie komerčných služieb vo svojich pobočkách od 18. marca až do odvolania.

Pošta odporúča zákazníkom vyhnúť sa návšteve pobočiek a ak je to možné, vybaviť potrebné záležitosti formou online služieb, cez mobilnú aplikáciu alebo počkať na upokojenie situácie. Do pobočiek sú vpustení iba zákazníci, ktorí majú ochranné rúško, alebo inú ochranu tváre, napríklad šál, šatku, odporúčané sú tiež rukavice.