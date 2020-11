Služobne najstarší, no vždy spoľahlivý a profesionálny hráč. Pekarík má v Berlíne stabilné miesto

Vždy spoľahlivý a stopercentný profesionál. Slovenský obranca Peter Pekarík má stabilné miesto v kádri futbalového klubu Hertha Berlín.

V hlavnom meste Nemecka pôsobí od roku 2012, čo z neho robí služobne najstaršieho hráča momentálne aktuálne 13. tímu tabuľky I. bundesligy. A v 34 rokoch je aj najstarší hráč tímu trénera Bruna Labbadiu, ak opomenieme ešte o dva roky staršieho nórskeho brankára Runeho Jarsteina.

„Na ihrisku sa snažím robiť všetko na maximum. Cítim zodpovednosť za svoj tím aj našich fanúšikov,“ uviedol Peter Pekarík v rozhovore na oficiálnom webe Hertha BSC.

Pekarík sa snaží byť vpredu nebezpečný

Pravý bek v tejto sezóne strelil už dva góly (proti Brémam v bundeslige a Braunschweigu v pohári). To je dokopy toľko, čo predtým v najvyššej nemeckej súťaži za osem rokov. Poctivú defenzívnu prácu vystužuje ofenzívnymi výpadmi a snaží sa byť vpredu nebezpečný.

„Jasné, že moje góly ma potešili. V skutočnosti ich mohlo byť aj viac. Mal som veľké šance aj proti Wolfsburgu alebo Dortmundu. Na týchto útočných situáciách pracujeme aj na tréningoch. Pre obrancu je dôležité čítať hru, aby sme mohli vykročiť dopredu v správnych momentoch,“ vysvetlil Pekarík.

Tvrdá práca jednotlivca, ale aj celého tímu

Odchovanec žilinského futbalu rád hovorí o profesionalizme, ktorý sa snaží uplatňovať vo svojej kariére dlhé roky. Čo všetko to znamená?

„Je to o tvrdej práci v príprave jednotlivca, ale aj celého tímu. To je základ. Dôležitý je však aj zdravý životný štýl. O zdravé stravovanie a celkovo spôsob života sa stará moja manželka Lujza. Ak budem naďalej dôsledne pracovať na týchto detailoch, viem, že futbal ma bude ešte dlho baviť,“ skonštatoval Pekarík.

Hra na vysokej úrovni, no body chýbali

Hertha Berlín vydolovala z ôsmich zápasov nového ročníka I. bundesligy len 7 bodov za dve víťazstvá a jednu remízu.

Pekarík vidí tieto dôvodu súčasného nelichotivého stavu: „Keď sa pozrieme späť na zápasy proti Bayernu, Lipsku, Wolfsburgu alebo na prvý polčas proti Dortmundu, mali sme veľa šancí a mali sme nazbierať viac bodov. Hrali sme na vysokej úrovni, ale neodmenili sme sa bodmi. O lepší výsledok v týchto zápasoch nás napokon obrala strata koncentrácie aj agresívneho štýlu v závere.“

Miestenka na ME je veľkým úspechom

Skúsený futbalista dostal aj otázky týkajúce sa nedávneho reprezentačného asociačného termínu, na ktorom Pekarík tradične nechýbal a podieľal sa na postupe Slovenska na majstrovstvá Európy. Slováci vyhrali v Severnom Írsku 2:1 po predĺžení a Pekarík odohral kompletných vyše 120 minút.

„Bol to pravý boj o miestenku na ME. Zároveň to bol môj 95. zápas v reprezentácii a vždy budem na neho v dobrom spomínať. Po zápase zavládla v našej šatni pravá eufória. Splnil sa mi ďalší veľký sen. Po účasti na majstrovstvách sveta v JAR 2010 a ME 2016 vo Francúzsku je to ďalší veľký úspech pre našu malú krajinu. Naši fanúšikovia sú na nás hrdí. Som rád, že sme v tomto ťažkom období urobili radosť ľuďom na Slovensku,“ dodal Pekarík.