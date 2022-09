Sme partner Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

Oslovili sme najlepšiu holandskú bežkyňu Nienke Brinkman, aby motivovala bežcov vlastným príbehom: „Majte odvahu na veľké sny. Nemôže vám to ublížiť!“

Košický Medzinárodný maratón mieru je tento rok zaradený do kalendára World Athletics s certifikátom Elite Label a NN Slovensko je jedným z hlavných partnerov podujatia. „Partnerom najstaršieho maratónu v Európe sme už druhýkrát. Veríme, že ide o dlhodobú spoluprácu a s organizátormi, bežcami aj divákmi oslávime i ďalšie ročníky vrátane blížiaceho sa 100. jubilea,“ hovorí tlačová hovorkyňa NN SR Daniela Tomášková. Spoločnosť je veľkým fanúšikom bežeckých aktivít a podporuje i vlastný NN Running Team zložený z atletickej elity.

V nedeľu 2. októbra 2022 sa na štart košického maratónu postavia viacerí bežci v drese NN. Kým sa dozvieme ich mená, môžeme pripomenúť, že členom tohto tímu sa na najstaršom maratóne v Európe darilo i v minulosti. V roku 2019 tu zvíťazil Hillary Kipsambu – svoju výnimočnosť potvrdil vlani v Paríži osobným rekordom 2:04:44. Zaujímavý je tiež príbeh poslednej víťazky MMM: Etiópčanka Ayantu Kumela si po svojom prvenstve v Košiciach v roku 2021 vydobyla miestenku práve v NN tíme a je reálna šanca, že sa objaví v košických uliciach opäť a so značkou NN na hrudi.

Členkou NN Running Team je aj populárna Holanďanka Nienke Brinkman (28). Plný tréningový a súťažný program jej síce neumožní účasť na tohtoročnom košickom maratóne, no pri tejto príležitosti nám exkluzívne poskytla svoj inšpiratívny bežecký príbeh. Môže byť skvelou motiváciou pre všetkých, ktorí práve trénujú na pol/maratón či inú bežeckú súťaž alebo s behom len začínajú.

Nienke Brinkman. Foto: NN Slovensko

Exkluzívny rozhovor s Nienke Brinkam

Nienke, športuješ od malička a v minulosti si profesionálne hrávala pozemný hokej, kde je dôležitý aj beh. Serióznejšie si však začala behávať pred 2 rokmi počas pandémie a dnes dosahuješ famózne výsledky…

Počas lockdownu som začala behať, aby som mala aspoň nejaký pravidelný pohyb. Individuálny beh bol jedna z mála možností, ako dodržať pandemické opatrenia, a zároveň športovať. Po čase som si všimla, že svoje zvyčajné 12 až 16 kilometrové okruhy zabehnem čoraz rýchlejšie. To bol moment, keď som vedome začala samu seba vyzývať k ešte väčším výkonom.

Na svoj prvý maratón si sa prihlásila bez toho, aby si tréningovo zabehla naraz 42 kilometrov. Čo ťa viedlo k takému rozhodnutiu?

Fascinovala ma myšlienka zabehnúť maratón. Keď bolo opäť možné stretávať sa s priateľmi, začali sme behávať spolu. Uvedomili sme si, že každý týždeň absolvujeme celkom veľa kilometrov a bolo by super mať spoločný cieľ pre naše tréningy. Maratón v Amsterdame bol v tom roku zrušený, no prihlásili sme sa na iné preteky.

Zabehla si skvelý čas. Už vtedy si sa rozhodla, že sa chceš venovať behu profesionálne?

V tom čas som začala behávať pod dohľadom trénera. Môj prvý tréner Benjamin Ueltschi nebol vtedy ešte profesionálnym koučom. Trénoval našu skupinku na univerzite. Veľmi sa mi páčil spôsob, akým nás viedol, a on mal tiež záujem začať s trénovaním. Bola to teda „win-win“ situácia pre nás oboch. obaja sme boli amatéri a naučili sme sa spolu veľa. Odkedy pracujem s Benjaminom mám menšiu tendenciu prepracovať sa. Jeho program mi vyhovuje. Náš tréning pozostáva z 80 % ľahšieho tréningu šetriaceho energiu, počas ktorého si dokáže moje telo aj oddýchnuť a z 20 % vysoko kvalitného tréningu, keď zaberiem naplno.

Ako vyzerá tvoj typický tréningový deň? Máš špeciálny jedálniček?

Každý deň mám dvojfázový tréning. Trénujem ráno a popoludní a striedam beh, cyklistiku a telocvičňu. No pár dní pred maratónom oddychujem. Toto obdobie je pre maratóncov najťažšie. Chceli by trénovať, ale nie je to dobré. Pred pretekmi si treba oddýchnuť a načerpať energiu. Čo sa týka výživy, nemám špeciálnu diétu, ale v tejto oblasti dostávam silnú podporu z NN Running Team.

Ktorý je tvoj najobľúbenejší maratón?

Jednoznačne NN Maratón v Rotterdame. Bol pre mňa veľmi špeciálny. Bežala som pred domácim publikom a bola tam celá moja rodina, ktorá ma videla bežať prvý raz. Bol to úžasný deň.

Máš vysnívané preteky, ktorých by si sa chcela veľmi zúčastniť?

Veľmi by som chcela ísť na maratón v Paríži počas Olympiády v roku 2024. Počula som mnoho dobrého aj o maratóne v Košiciach – vraj je tam úžasné publikum. No môj tohtoročný súťažný kalendár je už plný, ale v budúcnosti by som rada prišla i na Slovensko.

Mávaš počas maratónu krízu? Ako ju prekonávaš?

Keď príde kríza v polovici, tak si hovorím: ak to teraz vzdám, pri ďalších maratónoch aj tak budem musieť zabehnúť vzdialenosť, ktorú už mám teraz v nohách, aby som dobehla do cieľa. Preto je lepšie pokračovať. Rovnako mi pomáha pripomenúť si, ako som sa cítila na podobnom kilometri počas iných pretekov či tréningov a ako som napokon dobehla. Tiež je dobré mentálne si rozdeliť 42 kilometrov na niekoľko menších 6 až 7 kilometrových úsekov.

Ako oddychuješ? Máš na to vôbec čas?

Mám rada aktívny oddych – cyklistiku, lezenie po horách. Rovnako rada si však zájdem s priateľmi na dobrú večeru alebo na prechádzku do parku. Leňošenie na gauči je tiež fajn.

Nienke Brinkman. Foto: NN Slovensko

Zažívaš aj ty situácie, kedy sa ti nechce? Ako sa motivuješ, keď nemáš chuť trénovať?

Mávam také dni (smiech). Vtedy mi pomáha uvedomiť si, že som doteraz nezažila ani jeden-jediný tréning, po ktorom by som sa cítila horšie než pred ním. Takže si to pripomeniem, obujem si tenisky a idem. No sú situácie, keď mi to musí pripomenúť môj priateľ. A nezabúdam sa odmeniť za dobrú prácu – telo aj mozog potrebujú starostlivosť. Občas si dám dokonca aj niečo menej zdravé.

Čo by si poradila ľuďom, ktorí práve začínajú s behom?

Nepremýšľajte nad tým príliš, jednoducho si obujte tenisky a vyrazte. Vybehnite do svojej najobľúbenejšej časti mesta či okolia a sledujte svoje pocity. Na začiatku sa nezameriavajte na vzdialenosť. Dôležitejšia je pravidelnosť. Pridávajte si kilometre postupne. Taktiež pomáha, keď beháte s konkrétnym cieľom, napríklad tréning na menšiu lokálnu bežeckú súťaž alebo prvý polmaratón. Nájdite si spoločnosť. Beh s priateľmi je nielen väčšia zábava, ale vzájomne sa dokážete fantasticky motivovať. Mne to veľmi pomohlo.

A na záver odkaz pre slovenských fanúšikov behu…

Majte odvahu na veľké sny. To vám nemôže ublížiť. Naopak, môžete zistiť, že zdoláte méty, o ktorých ste ani netušili, že na ne máte.

My v NN Slovensko veríme, že sa s Nienke uvidíme na štarte Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach možno už budúci rok.

Vizitka Nienke Brinkman (28)

Narodila sa v Indonézii a vyrastala v Holandsku, kde sa začala venovať popri štúdiu aj športu. V mladosti sa venovala pozemnému hokeju. Dnes žije Nienke v Zürichu, kde študuje geofyziku a patrí medzi nádejné doktorandky. Behu sa začala venovať počas pandémie a lockdownu v roku 2020. Svoj prvý oficiálny maratón zabehla vo Valencii s časom 2:26:34. V apríli tohto roku sa zúčastnila NN Maratónu v Rotterdame, kde pokorila doterajší holandský rekord s časom 2:22:51 a v rebríčku najrýchlejších Holanďaniek tak predbehla len 19-ročnú Lornah Kiplagat. Nienke sa stále raketovo zlepšuje, je členkou NN Running Team a aktuálne sa pripravuje na Golden Trail Series, kde sa chce kvalifikovať do októbrového finále.

