Sme rodina – Boris Kollár má odvážny plán, dostať sa do vlády a zvýšiť Slovákom platy o 200 eur

BRATISLAVA 20. mája (WebNoviny.sk) – Strana Sme rodina – Boris Kollár si dala za cieľ, aby každý zamestnanec dostal o 200 eur v čistom vyšší plat.

Ako na sobotňajšej programovej konferencii uviedol podpredseda hnutia Milan Krajniak, podľa neho by zamestnancom malo ísť ročne 41 miliárd eur, nie 32, ako je to v súčasnosti.

Znižovanie nákladov podnikateľov

Ak by hnutie uspelo v budúcich parlamentných voľbách, rast miezd by zabezpečilo napríklad zvyšovaním miezd v štátnej a verejnej správe a zvyšovaním minimálnej mzdy. V súkromnom sektore by rast čistých miezd chcel dosiahnuť znižovaním nákladov podnikateľov, ktorí by sa následne zaviazali, že ušetrené prostriedky premietnu do zvýšenia platov svojich zamestnancov. Ak tento záväzok dodržia, budú si môcť ponechať 10 % ušetrených nákladov na ďalší rozvoj firiem.

Sme rodina by znížili odvodové zaťaženie, zrušili zbytočné poplatky. Taktiež by znížili ceny energií o 20 percent zoškrtaním podpory pre obnoviteľné zdroje.

Vyššia daň pre monopoly a oligopoly

Daň z príjmu by hnutie zredukovalo v prípade zamestnancov a malých a stredných podnikateľov na 16 percent. Monopoly by na daniach mali platiť 50 percent z príjmov a oligopoly 33 percent. Taktiež by chceli vyrubiť dodatočnú daň pre energetické monopoly, niektoré firmy pôsobiace v slovenskom zdravotníctve a na firmy “neférovo profitujúce zo zmanipulovaných verejných obstarávaní za ostatných desať rokov.”

Predseda hnutia Boris Kollár nespresnil, s kým by takýto ekonomický program vo vláde presadzoval, i keď podľa neho má hnutie bližšie k pravej strane politického spektra. “Nevieme však, ktoré strany sa ocitnú v parlamente po nasledujúcich voľbách,” upozornil Kollár.