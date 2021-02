Sme rodina bude rešpektovať výmenu akéhokoľvek ministra, Blanár by vymenil celú vládu

V prípade, že by hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhlo výmenu akéhokoľvek svojho ministra, hnutie Sme rodina to bude rešpektovať. V diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to v súvislosti s prípadnou výmenou na poste ministra zdravotníctva uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Zároveň zdôraznil, že je na jednotlivých stranách, aby si vyhodnotili, ako si ich ministri plnia povinnosti.

Krajčí a Sme rodina hlasovali za prísnejšie opatrenia

„Myslíme si, že kľúčové hlasovanie na vláde bolo pred Vianocami, kedy sa rozhodovalo o tom, či sa tie opatrenia sprísnia a či sa sprísnia hneď, alebo až neskôr,“ povedal Krajniak s tým, že Sme rodina ako aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) hlasovali za sprísnenie.

Niektorí súčasní kritici Krajčího v koalícii, naopak, podľa Krajniaka hlasovali proti sprísneniu. „Každý nech sa vyjadrí a nech si ich voliči vyhodnotia, či ich postup bol správny, alebo nesprávny,“ povedal minister.

Vakcinácia v žalostnom stave

Podľa opozičného poslanca Juraja Blanára (Smer-SD) je za aktuálnu pandemickú situáciu zodpovedná vláda. Krivka pozitívnych prípadov podľa neho začala rapídne stúpať po novembrovom plošnom testovaní. „Všetci rad za radom z vlády to postupne spochybňujú, že to plošné testovanie nič neprinieslo,“ povedal Blanár.

Pokiaľ ide o vakcináciu, tá je podľa neho v žalostnom stave. „Tu už musí odstúpiť celá vláda pod vedením Igora Matoviča, pretože tu bolo viacero zlyhaní na rôznych úrovniach,“ dodal.