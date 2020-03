Sme rodina má záujem o post predsedu parlamentu, Kollár spomenul aj mená možných ministrov

Sme rodina má podľa jeho lídra Borisa Kollára záujem o ministerstvo obrany, ministerstvo dopravy a výstavby, post vicepremiéra pre informatizáciu a predsedu parlamentu. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Všetky mená ľudí, ktorých by chcel nominovať na tieto posty, neprezradil.

„Rozprával som sa o tom aj s prezidentkou a myslím, že už to môžem povedať. Išlo by o ministerstvo obrany, tam by bol Milan Krajniak; ministerstvo dopravy a výstavby, tam by bol náš expert Štefan Holý; úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu, kde je v súčasnosti Richard Raši, ale to meno si zatiaľ nechám pre seba a post predsedu parlamentu, ktorý si myslím, že nám patrí, pretože sme vo voľbách skončili druhí,“ zdôraznil Kollár.

