Sme rodina navrhuje zaviesť mimoriadny prídavok pre deti, vyplácal by sa pri nástupe do školy

BRATISLAVA 28. augusta (WebNoviny.sk) – Hnutie Sme rodina chce zaviesť mimoriadny príplatok na dieťa, ktorý by sa vyplácal v septembri pri nástupe do školy. Prídavok by mal byť 25 eur a mal by byť každoročne valorizovaný. Vyplácal by sa počas školskej dochádzky dieťaťa. Preto hnutie predložilo do parlamentu novelu zákona o prídavku na dieťa.

Ako povedala pre agentúru SITA poslankyňa hnutia Petra Krištúfková, cieľom návrhu zákona je podporiť mladé rodiny pri vzdelávaní ich detí zavedením mimoriadneho prídavku na každé dieťa vo výške 25 eur, ktorým sa každoročne zmiernia náklady súvisiace s nástupom dieťaťa do školy.

Poslankyňa upozorňuje, že dieťa od 6 do 15 rokov navštevuje základnú školu a výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením prváka vytiahne rodičom z peňaženky jednorazovo približne 300 eur, pričom väčšie sumy predstavujú počas prvého ročníka aj výdavky na cestovanie a stravu v škole.

„Starší školák začne viac míňať na školské potreby, výlety, náklady na cestovné, stravu, krúžky, šport, školské aktivity. Najväčšou položkou pri stredoškolákovi a vysokoškolákovi je na školské potreby a učebnice, oblečenie, výlety, cestovné, šport a školské aktivity. Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republiky navrhujeme tieto náklady pre mladé rodiny každoročne zmierniť,“ uviedla Krištúfková.