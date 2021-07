Sme rodina: Nie sme antivaxeri a vakcináciu podporujeme, ale rešpektovať musíme aj nezaočkovaných

Poslanci za vládne hnutie Sme rodina trvajú na tom, že v parlamente nepodporia novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá má za cieľ zaistiť pre ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 isté benefity. Ako napísalo hnutie vo svojom profile na sociálnej sieti, o predmetnej novele sa má v pléne hlasovať v sobotu 24. júla.

„Nie sme antivaxeri a očkovanie podporujeme. No ľudí, ktorí sa rozhodnú neočkovať, či už zo zdravotných, alebo iných dôvodov, musíme rešpektovať takisto, ako aj náš právny systém. A ten platí pre všetkých rovnako, pretože ich nerozdeľuje na očkovaných a neočkovaných,“ zdôvodnilo hnutie Sme rodina.

O novele zákona momentálne poslanci rokujú v prvom čítaní. Do rozpravy je ústne prihlásená ešte desiatka poslancov. Z novely vyplýva, že zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať po novom viac slobody, napríklad pri vstupe do prevádzok či na hromadné podujatia.