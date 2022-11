Sme rodina podľa Pčolinského ešte nevie, či zahlasuje za návrh regulácie škodlivého obsahu na internete

Hnutie Sme rodina ešte nevie, či zahlasuje za vlády návrh zákona na reguláciu škodlivého obsahu na internete. Povedal to podpredseda hnutia a zároveň podpredseda parlamentu Peter Pčolinský v relácii týždenníka Plus 7 dní Karty na stôl.

„Nie sme veľmi nadšení z toho, že by sme mali opäť nejakým spôsobom obmedzovať slobodu slova. Samozrejme, ak niekto svojím verejným konaním a vyjadrovaním porušuje Trestný zákon, tak nech za to nesie zodpovednosť, sú tu orgány činné v trestnom konaní. Ale cenzurovať obsah a diskusie – neviem, či je to dobrá cesta,“ povedal Pčolinský.

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti

Novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti schválila vláda 2. novembra. Podľa návrhu, ktorým sa bude zaoberať parlament, by mal Národný bezpečnostný úrad od apríla budúceho roku na základe rozhodnutia Najvyššieho správneho súd SR blokovať škodlivý obsah na internete.

Škodlivý obsah je definovaný ako „činnosť, údaj alebo programový prostriedok, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a je formou hybridnej hrozby“.

Musia doriešiť, kto bude „vykladač pravdy“

Podľa slov Pčolinského bude návrh témou na koaličnej rade. Hnutie Sme rodina je ochotné ho podporiť v prípade, „ak príde k nejakej dohode a upravíme návrh tak, aby nezasahoval do slobody slova, ale riešil vyslovene anonymné profily, ktoré podnecujú k trestným činom.“

Zdôraznil, že návrh nie je nijako špeciálne namierený proti konšpiračným webom a platil by pre všetkých rovnako. Pri diskusii o tom návrhu treba podľa podpredsedu parlamentu v prvom rade doriešiť, kto bude „vykladač pravdy“.

„Kto má byť ten, čo povie, že toto je pravda a toto pravda nie je? To je tá otázka, ktorou sa zaoberáme. Bude rozhodovať dobre? Nebude tendenčný?“ poukázal Pčolinský.