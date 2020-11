Sme v tom spolu a to je podstatné, Shiffrinová napísala dojemné vyznanie po návrate do súťaže

Presne 300 dní trvala absencia Mikaely Shiffrinovej v pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Fenomenálna slalomárka sa po februárovej rodinnej tragédii a strate otca odmlčala zo súťažného diania a dlho zbierala sily na návrat.

Neodvážila sa snívať, že vystúpi na pódium

V marci to na sklonku uplynulej sezóny vo švédskom Aare nevyšlo pre koronavírus, v októbri v rakúskom Söldene ju zasa v ouvertúre novej súťažnej zimy stopol nedoliečený chrbát. Tretí pokus vo fínskom Levi už vyšiel.

Shiffrinová ho premenila na druhé miesto v slalome, keď ju zdolala iba slovenská súperka Petra Vlhová. Viac ako výsledok však 25-ročnú Američanku potešilo, že sa vôbec vrátila.

„Neodvážila som sa snívať, že vystúpim na pódium. Nebola som si istá, ako to celé dopadne. Od februára som dlho premýšľala, či je to vôbec možné. Nakoniec som sa postavila na štart a zistila som, že je to tá najlepšia vec, čo som mohla urobiť. Cítila som sa, ako keby som sa vrátila na úplný začiatok. Zvláštny pocit,“ cituje Shiffrinovú web Americkej lyžiarskej a snoubordovej federácie.

Nebola by to Shiffrinová, keby sa ešte svojským spôsobom neprihovorila fanúšikom. Rodáčka z Vailu v americkom štáte Colorado je hĺbavá duša a na sociálnych sieťach sa rada zamýšľa nad dôležitými udalosťami svojho života, snaží sa riešiť dianie v širších súvislostiach.

Podpora aj fanúšikov zo Slovenska

Tentoraz venovala dojemné vyznanie svojej mame a zároveň hlavnej trénerke Eileen, ktorá predovšetkým stojí za jej návratom na súťažné svahy.

„Je veľa tvrdo pracujúcich ľudí, ktorí mi pomohli a viedli ma, kým som si napokon povedala, že sa chcem vrátiť. Mám okolo seba množstvo obetavých ľudí, ktorým patrí moja vďaka. Potom je tu ešte jeden človek, jeden – jediný. Ona je hlavný dôvod toho, že som teraz v Levi. Dodala mi pevnosť a inšpiráciu a rozsvietila moju oblohu. Ty a Ja sme to zvládli. Dostali sme sa až sem a robíme to celkom dobre. Ale najdôležitejšie zo všetkého je, že to robíme spolu. Milujem Ťa,“ znie Shiffrinovej odkaz na facebooku.

Pod statusom sa nachádza spoločná fotografia s mamou, na pozadí ktorej je obloha vo Fínsku sfarbená do červena. Toto vyznanie mame si v rozpätí niekoľkých hodín pozreli tisícky Shiffrinovej priaznivcov a viacerí z nich pripojili súhlasné a podporné komentáre.

Boli medzi nimi aj fanúšikovia zo Slovenska. Za všetkých aspoň jeden trefný príspevok Petra Hanka. „Ahoj Mikaela, my Slováci budeme vždy podporovať Petru Vlhovú, ale Ty si rovnako v našich srdciach za to, aká si skvelá…“