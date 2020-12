Smer chce zriadenie komisie, ktorá prešetrí Lučanského zranenie

Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) bude požadovať zriadenie komisie, ktorá prešetrí okolnosti zranenia bývalého policajného prezidenta Milana L. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol podpredseda strany Ladislav Kamenický.

V komisii chcú dôveryhodných členov

Ten zároveň uviedol, že zástupcovia strany budú požadovať, aby komisia nebola zložená len z predstaviteľov vládnej koalície, ale aby v nej mali zastúpenie aj členovia opozície. Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) vyjadril pochybnosť o tom, či by komisia, v ktorej budú prítomní aj členovia strany Smer-SD, bola skutočne objektívna.

„Budeme určite iniciovať to, aby sme sa mohli my, alebo predstavitelia, ktorí sú pre nás dôveryhodní, uchádzať o členstvo medzi ľuďmi, ktorí preveria tento stav. Za tri dni je tu toľko informácií a dezinformácií. Potrebujeme vedieť, čo je pravda a budeme sa uchádzať o to, aby sme sa to dozvedeli,“ povedal Kamenický. Exminister financií zopakoval, že ľudia by nemali byť väznení len na základe výpovedí „kajúcnikov“.

Kolíková má Hegerovu dôveru

„V prvom rade si treba uvedomiť, že ak sú tu nejakí kajúcnici, tak sú to v prvom rade ľudia z vašich radov, takže vlastne kritizujete vaše vlastné nominácie. Myslím si, že pani Kolíková požíva kredit odborníčky a naozaj zodpovednej osoby a má aj moju dôveru,“ povedal Heger.

Šéf rezortu financií uviedol, že nemá problém s tým, aby boli v komisii, ktorá bude skúmať udalosti okolo policajného exprezidenta aj predstavitelia opozície, mali by sa však zdržať akýchkoľvek dezinformácií. Zároveň vyjadril pochybnosť o tom, že by boli predstavitelia Smeru v danej veci nezaujatí.