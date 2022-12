Smer je tesne za Hlasom, SaS má v prieskume sedem percent a OĽaNO aj Sme rodina ešte menej

Parlamentné voľby by vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), dôveruje jej 20,1 percenta opýtaných. Za Hlasom-SD sa umiestnila strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) s podporou 20 percent a hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré by volilo 8,8 percenta respondentov. Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia na vzorke 1 058 ľudí starších ako 18 rokov pre agentúru SITA.

Hnutie OĽaNO má 6,1 percenta

Prieskum bol realizovaný od piatka 25. novembra do stredy 30. novembra. Respondenti odpovedali na otázku: „Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie alebo koalíciu by ste volili?“ Nerozhodnutých bolo 22 percent opýtaných a voliť by určite nešlo 20 percent.

Podľa prieskumu by sa na štvrtom mieste umiestnilo hnutie Republika, ktorému by svoj hlas odovzdalo 7,2 percenta voličov. Stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by volilo sedem percent a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) 6,1 percenta respondentov.