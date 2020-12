Smer nielenže môže prežiť, ale má ambíciu vrátiť sa do vlády

Definitívny koniec niekdajšieho vládneho Smeru-SD nie je témou dňa, aj keď okolnosti z posledných mesiacov mu nie sú naklonené. Strana dlhodobo zažíva pokles voličskej priazne. Strmý prepad popularity ju postihol najmä tento rok.

Vo februárových voľbách Smer-SD predbehlo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Cez leto odišla najpopulárnejšia tvár strany, expremiér Peter Pellegrini a založil konkurenčný politický subjekt Hlas-SD.

Politickí analytici zatiaľ naznačujú, že o konci Smeru-SD sa stále nedá hovoriť. Je možné, že si zachová nielen účasť v parlamente, ale mohol by sa objaviť ako súčasť novej vládnej zostavy.

Voľby by sa mali udiať v roku 2024. Je otázne, či kabinet Igora Matoviča vydrží štyri roky. Navyše, začiatkom roka má začať v réžii opozície zber podpisov pod petíciu za referendum o predčasných voľbách. Táto cesta k skoršiemu termínu volieb má však smer s neistým koncom.

Optimizmus „novej krvi“ v Smere-SD

Predstaviteľ mladej vlny, podpredseda Smeru-SD Erik Kaliňák povedal, že nepochybuje, že strana sa dostane do parlamentu aj po ďalších voľbách. Podľa neho sa strana zastabilizoval okolo desiatich percent.

Jednoznačne však nie je presvedčený, či bude aj vo vláde. Myslí si, že ak Pellegrini vyhrá ďalšie voľby, tak podľa logiky veci by Smer-SD mal byť najbližším koaličným partnerom Hlasu-SD.

„Obidve strany sú sociálnou demokraciou. Ale možno nás Peter Pellegrini prekvapí a dá prednosť stranám SaS, Progresívne Slovensko, a tým pádom sa Smer-SD do vlády nedostane. To je skôr otázka na Pellegriniho,“ uviedol Erik Kaliňák.

Pellegrini nedávno v rozhovore pre Webnoviny.sk nechcel odpovedať na otázku, či by bral Smer-SD do vlády. Povedal, že Ficova strana bude tiež musieť dokázať, že sa cez voľby do parlamentu dostane.

Či by sa vrátil do vlády aj šéf Smeru-SD Robert Fico, Kaliňák nevedel povedať. Tvrdí, že z „celosvetového“ hľadiska je šéf strany pomerne mladý politik. Má 56 rokov. „To je vek, keď niektorí ešte len vstupujú do politiky. Netrúfam si povedať, aké má ambície,“ podotkol Kaliňák.

Podľa neho Fico v posledných televíznych diskusiách „deklasoval“ ministrov Matovičovej vlády a vie si ho predstaviť na viacerých postoch. „Viem si ho predstaviť aj na poste ministra zahraničných vecí. V EÚ zastupoval Slovensko veľmi profesionálne, ale aj na poste ministra práce, sociálnych vecí a rodiny,“ doplnil Kaliňák.