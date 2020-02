Smer prijíma podľa Tomáša sociálne opatrenia priebežne, Ďuriš Nichoslonová hovorí o populizme

Nikto nemôže Smeru – sociálnej demokracii (Smeru-SD) vyčítať to, že by sociálne opatrenia prijímal len pred voľbami. Deje sa to totiž kontinuálne počas celého volebného obdobia.

V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom to povedal poslanec NR SR za Smer-SD Erik Tomáš. Podľa europoslankyne za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) je to čistý populizmus a zadlžovanie budúcich generácií.

Zachraňovanie hlasov

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) zvolal na utorok 18. februára mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej sa v skrátenom legislatívnom konaní má riešiť trinásty dôchodok, rodinné prídavky, zrušenie diaľničných známok či Istanbulský dohovor.

Ďuriš Nicholsonová potvrdila, že poslanci za SaS sa na schôdzi zúčastnia. „Určite sa však nepodpíšeme pod žiadnu volebnú korupciu, lebo v tomto prípade nejde o nič iné, než o snahu o zachraňovanie hlasov pre Smer-SD. Aj ja som v tejto súvislosti podala trestné oznámenie, pretože ide o trestný čin zneužitia právomocí verejného činiteľa,“ uviedla europoslankyňa.

Vláda a parlament idú podľa nej znásilňovať zákony, pretože nie sú dôvody na rokovanie o týchto bodoch v skrátenom legislatívnom konaní. Tomáš tento názor nezastáva.

„Nič špeciálne s rozpočtom sa nedeje. V sobotu som telefonoval s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) a ten mi potvrdil, že Útvar hodnoty za peniaze hľadá prostriedky, ako výdavky na tieto opatrenia zabezpečiť,“ priblížil koaličný poslanec.

Všetci sú si rovní

Ďuriš Nicholsonová ďalej uviedla, že poslanci Smeru sa potrebujú udržať vo svojich funkciách, pretože vedia, že ak sa neudržia, skončia v celách vedľa obžalovaného podnikateľa Mariana K.

Jednou z tém, o ktorých budú poslanci na mimoriadnej schôdzi parlamentu diskutovať, bude aj Istanbulský dohovor. Tomáš si myslí, že tento dohovor je predovšetkým o ochrane žien pred násilím a je to vznešená záležitosť. „Nesie však v sebe aj nebezpečné veci, keďže odbúrava vrodené stereotypy,“ uviedol v relácii.

Podľa Ďuriš Nicholsonovej by si mali byť všetci ľudia rovní. „Dnes však má veľká komunita rovnaké povinnosti, ale nemá rovnaké práva. Koaliční poslanci to nepochopili, pretože celý dohovor je o eliminácii násilia páchaného na ženách. Keď je tento dohovor pre nich taký strašiak, tak ja sa pýtam, čo urobil Smer-SD vo vláde, aby eliminoval násilie páchané na ženách?“ položila otázku europoslankyňa.

Ďuriš Nicholsonová si myslí, že ak by vládu po parlamentných voľbách viedol líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igor Matovič, vláda vydrží celé štyri roky.