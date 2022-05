Smer sa pokúsil ospravedlniť prezidentke Čaputovej za vulgarizmy počas protestu, skončilo to však ďalším osočovaním

Záujem médií a koalície zvýrazňuje účasť na prvomájovom proteste v Nitre, ktorý organizovala strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).

Ľudia stratili dôveru

Ulice sa podľa predstaviteľov strany napĺňajú pre beznádej Slovákov a pre to, že neveria tomu, že sa niečo na Slovensku zlepší. Informovala o tom strana Smer-SD na sociálnej sieti.

„Bola to prezidentka, ktorá zmarila vôľu viac ako 600-tisíc ľudí zorganizovať referendum o predčasných voľbách, je to útok na slobodu médií, ktorý vyvoláva potrebu ľudí vyjadriť sa verejne, je to obrovské zdražovanie a jeho ignorovanie vládou, ktoré tlačí ľudí do protestov,“ uviedla strana.

Smer je pripravený burcovať ľudí aj naďalej

Sloboda slova a najmä sloboda slova u politika zahŕňa podľa predstaviteľov právo tohto politika používať nadnesené aj nepekné vyjadrenia, ak je potrebné zdôrazniť vážnosť situácie.

„Ľudsky nás mrzí, že niektorí ľudia sa na proteste neudržali a povedali, čo si myslia o pani prezidentke a mohlo sa jej to dotknúť. Ešte viac nás však mrzí, ako sa vládna koalícia správa k ľuďom a občanom,“ uzavrela strana Smer-SD s tým, že naďalej budú jej príslušníci organizovať verejné protesty, keďže patria do výbavy opozičnej politickej strany.