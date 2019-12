Smer-SD ako najstabilnejšia strana? Hra na populizmus a prisilné vyjadrenie, kritizuje politologička

Uvádzať Smer-SD ako najstabilnejšiu politickú stranu na Slovensku je v kontexte histórie samostatnosti krajiny od roku 1993 prisilné vyjadrenie. Pre agentúru SITA to uviedla politologička z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová.

Reagovala tým na sobotňajšie vyhlásenie predsedu vlády SR a volebného lídra strany Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý po slávnostnom sneme strany vyhlásil, že Smer-SD je najstabilnejšou politickou stranou v našej krajine a myslí si, že majú šancu na skvelý výsledok aj v ďalších voľbách.

Demonštrácia sily a viery v úspech

„Medzi najstabilnejšie politické strany na Slovensku patrí Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré okrem posledného volebného obdobia, malo stále zastúpenie v Národnej rade SR a tiež Slovenská národná strana (SNS), ktorá na Slovensku existuje od roku 1990. Počas celého tohto obdobia bola len dvakrát mimo parlamentu, a to v roku 2002 a 2012,“ priblížila politologička.

Vyjadrenia lídrov politických strán pred voľbami však podľa nej vždy demonštrujú silu a vieru v neotrasiteľný úspech. „Je to jednak takzvaná povinná jazda, kedy samotný líder musí byť presvedčený o úspechu, inak by do politického boja nešiel a na druhej strane, aby motivoval svojich voličov k odovzdaniu hlasu. Po voľbách je totiž lepšie stáť na strane víťazov a získať tak kus úspechu aj pre seba,“ myslí si Dulinová Bzdilová.

Podobne je to podľa nej aj s očakávaním skvelého výsledku a tiež vyjadrením Petra Pellegriniho, že na Smer-SD sa v tejto kampani bude veľmi silno útočiť.

„Z nálad, ktoré panujú v súčasnosti v spoločnosti, je predčasné robiť takého závery. Ostrá politická kampaň sa ešte len začne a do 29. februára 2020 je pomerne ďaleko. No viesť defenzívnu kampaň nestačí,“ poznamenala politologička.

Narastá miera extrémizmu

Premiér v sobotu taktiež povedal, že si nemyslí, že obvinenie Roberta F. z podnecovania rasovej nenávisti stranu nejako poškodí. Priblížil, že išlo o komentovanie rozhodnutia súdu a nepresadzovalo sa v ňom rovnaké stanovisko ako zaujal Milan Mazurek (ĽSNS). Opätovne vyhlásil, že je dôležité, aby definitívne rozhodnutie v tejto veci prijali prokuratúra a polícia.

„Narastá nám miera extrémizmu v spoločnosti, a to medzi mladými ľuďmi, obzvlášť medzi prvovoličmi. Klesá dôvera v demokraciu a jej inštitúcie. Na tieto veľmi negatívne trendy nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii upozorňujú viaceré štúdie a prieskumy. Práve v takýchto situáciách je mimoriadne dôležité, aby zástupcovia koaličných strán nepodnecovali k rasizmu, xenofóbii či šovinizmu. Nevytvárali strašiakov z tém, akými sú migrácia či podpora rovnosti medzi ľuďmi vo všeobecnosti,” zdôraznila Dulinová Bzdilová.

Takéto krátkodobé prihrievanie si „politickej polievočky“ či získavanie lacných politických bodov destabilizuje podľa politologičky našu spoločnosť a namiesto skvalitnenia školstva, zdravotníctva a súdnictva hrá na populizmus a šírenie neopodstatneného strachu.

„Pánovi premiérovi by malo záležať v prvom rade na dobre Slovenska a vzdelávaní jeho obyvateľov, nie na tom, či jeho materskú stranu podobné vyhlásenia poškodia, alebo naopak, posilnia,“ dodala Dulinová Bzdilová.