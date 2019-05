Smer-SD by si mal „špinavé prádlo“ riešiť doma, tvrdí Žiga a hovorí aj o vyjadreniach Blahu

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – V strane Smer-SD budú musieť hovoriť nielen o personálnych otázkach, ale aj o obsahu. Rodina si však má „špinavé prádlo“ vyriešiť za rodinným stolom, nie na verejnosti.

Fico je v zahraničí

V reakcii na list košických predstaviteľov Smeru vedeniu strany to povedal podpredseda Smeru a minister hospodárstva Peter Žiga. Tvrdí, že k situácii sa určite vyjadrí aj predseda strany Robert Fico, ktorého odchod východné krídlo žiada. Fico je podľa Žigu momentálne v zahraničí.

Priznáva, že na pomery Smeru ide o neobvyklú situáciu. „Rodina si má upratať veci za rodinným stolom. Máme si, možno aj tvrdé slová, povedať doma,“ povedal Žiga. Nevie, či sa bude konať mimoriadny snem, ale určite budú o tom diskutovať.

On sám je podľa svojich slov v kontakte aj s Ficom, aj s podpredsedom a exministrom Robertom Kaliňákom. Myslí si, že premiér Peter Pellegrini je plnohodnotne pripravený pokračovať v straníckej politike. Dôvodom je, že je v strane 20 rokov a prešiel si rôznymi úrovňami.

Konflikty musia prestať

Žiga hovorí, že strana sa musí pripraviť aj na parlamentné voľby, ktoré budú o trištvrte roka. Preto musí riešiť nielen personálne otázky, ale aj obsah. Pripomenul, že v najlepších časoch vedel program strany osloviť 44 percent voličov.

Domnieva sa, že v strane budú musieť zadefinovať hodnoty sociálnej demokracie, tak, aby prestali byť konflikty a komunikácia bola jednotná. Minister však v stredu odmieta povedať, či je za odchod Fica a Kaliňáka.

Tvrdí, že svoj názor povie „doma“. Odmietol, že by táto iniciatíva išla od neho. Zároveň odmieta, že by sa do volieb mali spojiť s koaličnou Slovenskou národnou stranou (SNS). „My sme sociálna demokracia, oni sú pravicová strana,“ povedal Žiga.

Blaha by mal kontrolovať svoje vyjadrenia

Minister hospodárstva, podobne ako pred ním premiér Peter Pellegrini, odpovedal aj na otázky o predsedovi výboru pre európskej záležitosti Ľubošovi Blahovi. Toho pred časom počas zasadnutia výboru skritizoval Pellegrini za slová o tom, že EÚ je plná „lúzrov“.

Podľa premiéra by sa takto predseda európskeho výboru, nominant Smeru, vyjadrovať nemal. V stredu premiér potvrdil, že ak sa bude Blaha takto správať aj naďalej, mal by podľa neho z postu odísť.

„Ja mám Ľuboša Blahu veľmi rád, lebo je to človek, ktorý je veľmi vzdelaný a interaktívny. Zároveň treba povedať, že strana má vymedzené hodnoty v rámci zahraničnej politiky. V prípade, ak sa vybočuje, a on sa niekedy vybočuje, tak musí buď korigovať svoje vyjadrenia, alebo to potom nie je kompatibilné so stranou, alebo potom zmeniť orientáciu strany,“ povedal Žiga.