Smer-SD je podľa Blahu v štádiu konsolidácie a ako Fénix opätovne vstáva z popola

BRATISLAVA 15. júla (WebNoviny.sk) – Smer je podľa poslanca strany v NR SR Ľuboša Blahu v štádiu konsolidácie. „Je v štádiu, kedy ako Fénix opätovne vstáva z popola,“ vyhlásil Blaha v rozhovore pre agentúru SITA.

Blaha priznáva, že posledné obdobie by sa dalo nazvať krízou. „Išlo o čas po vražde novinára, ale aj po nečakaných výsledkoch v župných voľbách. Problémy teda tu boli. Následné rozhodnutie, že Robert Fico sa stal aktívnym predsedom strany, sa spolu s generálnym manažérom Viktorom Stromčekom sa sústredili na stranícku prácu strane dáva novú silu a potenciál,“ myslí si Blaha, pretože podľa neho Robert Fico má dnes uvoľnené ruky na to, aby nielen časovo sa venoval strane, ale aj tematicky a politicky sa viac vyhraňoval v témach, ktoré sú politické.

„Ako premiér nemohol povedať niektoré veci, ktoré mal na jazyku. Fico je teraz slobodnejší. Čo je len dobre, môže otvárať naplno ľavicové témy. To teraz potrebuje Smer i ľavica, teda osloviť pracujúcich ľudí, ktorí už majú plné zuby kapitalistického systému a imperiálnych zlozvykov mocností,“ vyhlásil poslanec Smeru.

Vražda politicky vyhovovala opozícii

Smer sa podľa Blahu v ostatnom čase dostal do situácie, že sa proti nemu postavili všetky médiá hlavného prúdu. Zároveň sa postavili proti nemu najväčšie mimovládne organizácie financované z neokonzervatívnych zdrojov zo zahraničia.

„Zrazu tá situácia bola podporená rozbuškou v podobe vraždy Jána Kuciaka, ktorá všetkými otriasla. Ak za vraždou bol nejaký motív, ktorý súvisel s politikou, potom to musel byť niekto, kto chcel túto vládu položiť. Vláda by si takto nestrieľala do nohy a nevytvárala podhubie pre prevraty a veľké spoločenské turbulencie, čo vražda novinára vyvolá,“ vyhlásil.

Podľa neho vražda politicky vyhovovala opozícii. „Tým, ktorí podporovali pochody Za slušné Slovensko, vrátane prezidenta Andreja Kisku,“ povedal. V záujme Smeru a koalície je podľa Blahu vyšetrenie vraždy. „Preto podporujeme profesionálne vyšetrenie vraždy, aby ani náznakom nikto nemohol povedať, že do vyšetrovanie niekto zasahoval,“ uviedol.

Komunikácia krízy

Za taktickú chybu považuje, že po vražde sa premiér Fico odmlčal. „Mal len niekoľko štátnických a politických vyhlásení. Rovnako aj ďalší predstavitelia Smeru. Na jednej strane sa tomu dá rozumieť, lebo nechceli vraždu politizovať. Opozícia od rána do večera organizovala denne tri, štyri tlačové besedy, kde obviňovala každého. Každý bol vinný. Každý bol zločinec a vrah. Tento kanibalizmus voliči opozície ocenili. Štátnickosť Smeru ľudia vnímali ako slabosť. Mali sme z politického hľadiska komunikovať viac,“ tvrdí Blaha s tým, že ide o komunikáciu krízy, ktorá nastala po vražde.

„Nešlo však len o jednorázovú záležitosť. Išlo o trend, keď sme sa príliš venovali technickým veciam. Mnohí ministri sa stali technokratmi. Jedna vec je byť generálnym riaditeľom a druhá politikom. Ministri sa musia vyjadrovať aj k politike. Musia byť útoční, ak treba. Dynamickí. Ale je to pochopiteľné. Keďže sme dlho vo vláde, pri riadení štátu musíte častokrát postupovať technicky,“ uviedol Blaha, podľa ktorého sa vtedy zabúda na politiku, na to, čo oslovuje ľudí.

„Potom ľudia začali mať pocit, že sme etablisment. Musíme sa vrátiť k záujmu o pracujúceho človeka. To, že vieme riadiť štát, to sme ukázali. Štát ekonomicky veľmi dobre funguje, životná úroveň sa zlepšuje. Ale volič potrebuje srdce, autentickú ľavicovosť. Tú mu nedáte technokratickým výkonom,“ zdôraznil.

Snaha o revitalizáciu

Blaha vidí v Smere aj istú opotrebovanosť. „Vládneme už dlhšie a ľudia vinia Fica aj za to, že prší. Nech vznikne akýkoľvek problém, ľudia z neho vinia Smer. To sa dá prekonať aktivitou v regiónoch, prinášaním nových ľavicových tém, čo chýbalo,“ povedal.

Blaha verí, že to sa začne diať a prichádza snaha o revitalizáciu Smeru. „Ale treba to robiť aj istou obmenou kádrov v strane. Musia prísť nové tváre. Ľudia, ktorí nie sú opozeraní. Ak sú stále tie isté tváre, aj ľudia pocítia chuť niečo zmeniť,“ dodal.