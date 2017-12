Smer-SD je podľa Kažimíra zrelý na výmeny, odstúpenie Maďariča je začiatok jeho konca v politike

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) považuje odchod Mareka Maďariča z postu podpredsedu strany Smer-SD za začiatok jeho konca v politike. Kažimír to v utorok uviedol v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

„Marek Maďarič sa rozhodol sám. Podľa mňa je to jeho osobné rozhodnutie, je to začiatok jeho konca v politike. Je to moja interpretácia, ako ja vnímam jeho krok. A na to má každý právo,“ povedal Kažimír, podľa ktorého je to úplne normálna vec a stane sa raz každému.

Peter Kažimír v Rádiu Expres zároveň avizoval, že sa v strane budú diať ďalšie personálne zmeny, a to hlavne na regionálnej úrovni.

„Ja som presvedčený o tom, že sme zrelí na výmeny a musíme to odvážne s otvorenými očami urobiť a musíme si to priznať. Hovorím úplne naprieč všetkými štruktúrami, ktoré strana a vláda má. To je úplne legitímne,“ povedal minister financií a jeden z podpredsedov Smeru-SD.