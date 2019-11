Smer-SD klesol pod 20 percent, kotlebovci pred Kiskom a za hranicou sú SaS aj Most-Híd

Voľby by aj v novembri vyhrala strana Smer-SD so ziskom 19,1 percenta, Sloboda a Solidarita (SaS) by sa do parlamentu nedostala. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry MVK, ktorý uskutočnila od 5. do 12. novembra na vzorke 1 079 respondentov. Jeho výsledky agentúre SITA zaslal Pavel Haulík z MVK.

Do parlamentu aj Sme rodina

Na druhom mieste by skončila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu), ktorú by volilo 9,7 percenta opýtaných. Nasledovala by strana Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 8,9 percenta.

Do Národnej rady SR by sa dostala aj strana exprezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorej by svoj hlas odovzdalo 8,8 percenta opýtaných, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by volilo 7,9 percenta, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) 7,6 percenta, vládnu Slovenskú národnú stranu (SNS) 7 percent a hnutie Borisa Kollára Sme rodina 6,5 percenta.

Niektorí nevedia, či by šli voliť

Brány parlamentu by naopak neprekročili Strana maďarskej komunity (4,5 percenta), opozičná strana SaS (4,4 percenta), Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera (3,9 percenta), strana Vlasť sudcu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina (3,5 percenta) či vládna strana Most-Híd, ktorú by volilo 2,3 percenta.

Sedem percent opýtaných uviedlo, že by sa na voľbách určite nezúčastnilo a ďalších 17,2 percenta nevedelo odpovedať, či by išli voliť, respektíve koho by vo voľbách podporili.